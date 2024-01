Niewiarygodna przemiana Neymara wywołała burzę. "To nie może być prawda" [WIDEO]

Neymar w październikowym spotkaniu reprezentacji Brazylii z Urugwajem (0:2) musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu kontuzji. Diagnoza okazała się druzgocąca, gracz Al-Hilal zerwał więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę w lewym kolanie, co oznaczało wielomiesięczną przerwę od gry. Piłkarz jest w trakcie rekonwalescencji, ale można się zastanawiać, czy wszystko przebiega zgodnie z planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Neymar zmienił się niemal nie do poznania. "Co się z nim stało?"

Niedawno Neymar pojawił się na 58. urodzinach legendarnego rodaka Romario, mistrza świata z 1994 r. Jego obecność wywołała duże poruszenie również ze względu na to, jak wyglądał. Na zdjęciach i filmach z wydarzenia widać, że sporo przybrał na wadze, ewidentnie za dużo jak na profesjonalnego piłkarza.

Sylwetka Neymara stała się przedmiotem dyskusji w sieci. Wielu internautów było przejętych jego przemianą. "Jestem zszokowany", "Co się z nim stało?", "To nie może być prawdziwe", "On jest na emeryturze, prawda?" - napisali. Niektórzy z nich żartowali sobie z zawodnika. "Widzę tylko ochroniarza, który wygląda jak Neymar" - czytamy. Niektórzy przypominali, że problemy z utrzymaniem wagi to "brazylijska rzecz" i przywoływali choćby Ronaldo Nazario. Rosyjski portal championat.com wprost określił gracza "grubym", z kolei francuski RMC Sport napisał, że są to "niepokojące obrazki".

Mimo wszystko wiele osób stanęło po stronie 31-latka. "Od jakiegoś czasu zmaga się z kontuzją, nie może trenować ani wykonywać najprostszych ćwiczeń. Dlaczego zachowujemy się tak, jakby nie miał wrócić do dawnej formy, kiedy ponownie zacznie trenować" - czytamy.

Neymar wypadł z gry i wraca do zdrowia. Jego klub to wykorzystał

Zanim Neymar wróci do treningów z pełnym obciążeniem, minie jeszcze trochę czasu. Jeśli chodzi natomiast o jego powrót do gry, to najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w przyszłym sezonie. W związku z tym w mediach pojawiły się informacje o tym, że został wyrejestrowany z rozgrywek, aby zrobić miejsce dla innego obcokrajowca.

31-latek praktycznie od początku obecnego sezonu zmagał się z drobnymi urazami. Przez to w klubie rozegrał zaledwie pięć spotkań, jego dorobek to jeden gol i trzy asysty.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]