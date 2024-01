Lewandowska nie zobaczyła klęski Barcelony na żywo. Oto powód

Anna Lewandowska od lat jest jedną z najpopularniejszych influencerek i trenerek fitness w naszym kraju. Wcześniej trenowała także karate, ale zrezygnowała z uprawiana tej dyscypliny na rzecz wspierania ukochanego. - Trenowałam przez wiele lat, byłam reprezentantką Polski w karate. Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem i zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi - wyjaśniła swego czasu Lewandowska, cytowana przez portal sport.interia.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

W lipcu 2022 roku Anna i Robert Lewandowscy po 12 latach mieszkania w Niemczech, przeprowadzili do słonecznej Hiszpanii. Małżeństwo bardzo szybko zaaklimatyzowało się w nowym miejscu. 35-latka już nieraz podkreślała, że świetnie czuje się na Półwyspie Iberyjskim. - Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Przyjęto nas tutaj naprawdę cudownie - Katalończycy są bardzo otwarci, sympatyczni i pomocni. Ja jestem typem ekstrawertyczki, dlatego szybko się tu odnalazłam i zaaklimatyzowałam - opowiadała na łamach "Party".

W sobotę 27 stycznia FC Barcelona wróciła do rywalizacji w La Liga na własnym obiekcie. Nie był to jednak udany powrót. Ekipa prowadzona przez Xaviego Hernandeza przegrała 3:5 z Villarrealem. Na boisku 77 minut spędził Robert Lewandowski, który ponownie zanotował bardzo słaby występ. "Przygnębiony" - takim słowem występ Polaka podsumował portal "Mundo Deportivo". Na trybunach zabrakło Anny Lewandowskiej, która regularnie uczęszcza na mecze domowe swojego męża. Trenerka fitness oglądała mecz w telewizji. Jaki był tego powód?

Wiadomo, dlaczego Lewandowska nie oglądała meczu FC Barcelona - Villarreal z trybun

Okazuje się, że Anna Lewandowska postanowiła przyjechać do Polski na specjalną okazję. Ukochana napastnika reprezentacji Polski i dołączyła do sztabu WOŚP. "Nie ma nic piękniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi. Fundacja WOŚP czyni to niezmiennie od wielu lat! W tym roku zbieramy na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych. Zachęcam Was do wspierania i licytowania zbiórek. Dołóżmy swoją cegiełkę do tego szczytnego celu, jakim jest ratowanie zdrowia tych najbardziej potrzebujących! Razem z Robertem dorzucamy również swoje cegiełki. Sprawdźcie nasze aukcje" - napisała na Instagramie, dodając zdjęcie z Jerzym Owsiakiem.

Na tegoroczną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lewandowska przekazała m.in. suknię ślubną czy miejsce w jej sportowym obozie Camp by Ann.