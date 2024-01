To będzie następca Lewandowskiego? Ekspresowo zbliża się do wyczynów ojca

Historia Szymona Włodarczyka jest dobrym materiałem na film. Nie tak dawno strzelał przecież jeszcze gole w III lidze w rezerwach Legii, a teraz pokonuje bramkarza choćby włoskiej Atalanty. Nie bez powodu UEFA wytypowała go w gronie 40 piłkarzy, którzy w 2024 roku mogą zyskać status wielkich gwiazd. "Młody polski napastnik ze świetnym wyczuciem bramki, nic dziwnego, że porównywano go już do bohatera narodowego Roberta Lewandowskiego" - napisano. Jego bardzo dobre występy sprawiły, że wzbudził spore zainteresowanie w Europie, a zapytanie o niego wysłał nawet uczestnik Ligi Mistrzów.

Szymon Włodarczyk dostał pytanie o ojca. "Nie ma co się porównywać"

Po kapitalnym początku sezonu, kiedy w pięciu ligowych meczach zdobył cztery bramki, przestał ostatnio regularnie trafiać do siatki rywala. Mimo to wciąż mówi się o nim w samych superlatywach, a jego pracodawca wycenia go na aż 15-20 mln euro. - Szymek osiągnął więcej niż ja w jego wieku - mówił w sierpniu były piłkarz, a prywatnie ojciec Szymona Piotr.

Jak zatem uważa 21-latek? Czy jest już lepszym zawodnikiem, niż ojciec, który strzelił przecież blisko 100 goli w ekstraklasie, również występował za granicą (AJ Auxerre, Aris Saloniki, OFI Kreta), a nawet zanotował cztery występy w reprezentacji Polski, w których zaliczył dwa trafienia? - Jeszcze chyba nie. Może za granicą strzeliłem troszeczkę więcej goli niż tata, ale i tak nie ma co się porównywać. Ojciec grał w reprezentacji Polski, zdobył prawie 100 goli w ekstraklasie i rozegrał mnóstwo dobrych meczów. Sporo mi jeszcze do niego brakuje, chociaż jestem coraz bliżej - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Bycie synem znanego piłkarza to niezwykle trudne zadanie, o czym może przekonać się czterech synów Zinedine'a Zidane'a, którzy najpewniej nie zbliżą się nawet do sukcesów ojca. Czy taki status przeszkadza w zawodowej karierze? - Uważam, że w tym momencie mojej kariery, to absolutnie nie przeszkadza. To wręcz mega zaleta mieć taką osobę, takiego piłkarza w domu. Ojciec dużo mi podpowiada, mamy wspólne cele i tematy. To jest mega fajnie, że mogę dzielić moje futbolowe przemyślenia z kimś tak bardzo mi bliskim - przekazał Włodarczyk.

- Może jak byłem młodszy, to wtedy ludzie mogli mi zarzucać, że to dzięki tacie dostałem szanse w poważnej piłce. Teraz wszystko się zmieniło. Mam wystarczające umiejętności, które pokazuje każdego dnia w tak dobrym klubie jak Sturm Graz. Znalazłem się w lidze austriackiej nie dzięki tacie, tylko to była moja ciężka praca. Ojciec nic mi nie pomagał, nie naciskał. Bardzo chciał, żebym sam na wszystko zapracował. Więc tak naprawdę to jest mega zaleta i się bardzo cieszę z tego, że mogę mieć taką osobę w swoim życiu - podsumował.

Sturm Graz rozegra pierwsze spotkanie po przerwie zimowej już 2 lutego, kiedy w ćwierćfinale Pucharu Austrii zmierzy się z Austrią Wiedeń. Tydzień później w hitowym starciu ligowym zagra za to z RB Salzburg.