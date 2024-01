18-latek z Polski strzelił pięknego gola dla Arsenalu [WIDEO]

Michał Rosiak na co dzień występuje w drużynie Arsenalu U18. Młody Polak szybko się rozwija i jest chwalony przez tamtejszy sztab oraz media. W poprzednim sezonie docenił go sam Mikel Arteta i zaprosił go na trening pierwszego zespołu. To wszystko zaowocowało też profesjonalnym kontraktem z klubem. Kolejnym krokiem w jego karierze powinien być debiut w pierwszej drużynie Arsenalu. Wydaje się, że o to na razie może być trudno, choć piłkarz się nie poddaje, czego dowodem był jego znakomity występ w sobotnim spotkaniu.

Michał Rosiak show! Polak zdobył gola z rzutu wolnego. Strzał robi wrażenie

Tego dnia Arsenal U18 mierzył się na wyjeździe z Leicester U18. Polak znalazł się w wyjściowym składzie i bardzo szybko zaznaczył obecność na murawie.

Już w siódmej minucie zdobył bramkę i to wyjątkowej urody - trafił bezpośrednio z rzutu wolnego. Perfekcyjnie minął mur rywali, czym całkowicie zaskoczył bramkarza. Ten rzucił się do interwencji, ale nie zakończyła się ona powodzeniem.

Dla Rosiaka była to już piąta bramka w tym sezonie, a na tym defensywny pomocnik się nie zatrzymał w sobotnie popołudnie. Zaliczył także ostatnie podanie przy golu Osmana Kamary. Była to z kolei jego czwarta asysta w sezonie 2023/24. Finalnie jego drużyna nie dała żadnych szans rywalom i triumfowała 4:0. Dublet ustrzelił wspomniany Kamara - pierwszą z bramek strzelił z rzutu karnego - z kolei wynik spotkania ustanowił Tommy Neale z Leicester. Było to trafienie samobójcze.

Rosiak ciężko pracuje na to, by wkrótce zadebiutować w barwach pierwszej drużyny Arsenalu. Jak na razie gra tam inny Polak, Jakub Kiwior. Defensywny pomocnik jest już jednak coraz bliżej celu. Wystąpił też w kilku spotkaniach rezerw Arsenalu, a więc ekipy do lat 23.

