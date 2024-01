Gigantyczna sensacja. Historyczny sukces 106. drużyny w rankingu FIFA i to w debiucie [WIDEO]

Piłkarska reprezentacja Tadżykistanu zadziwia świat swoją grą w Pucharze Azji. To absolutny debiutant tych rozgrywek i drużyna, która zajmuje dopiero 106. miejsce w rankingu FIFA - a to i tak jest jej najlepszy wynik w historii. Najpierw Tadżykowie prawili sensację i wyszli z grupy z Katarem, Chinami i Libanem, w której zajęli drugie miejsce, a teraz pokonali faworyta i awansowali do ćwierćfinału.

