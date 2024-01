Kulesza chlapnął i wybuchła burza. "Wizerunkowa masakra"

O co chodzi? Według eksperta TVP Sport i byłego sędziego Rafała Rostkowskiego arbitrzy zwrócili uwagę na wypowiedź Cezarego Kuleszy, której ten udzielił podczas wizyty w Łodzi. Można ją przeczytać na stronie PZPN.

"Miejsce takich klubów, jak ŁKS i Widzew, które mają razem na koncie sześć tytułów mistrza Polski, jest w Ekstraklasie. Piłka nożna jest dla kibiców, a na stadion Widzewa obecnie ciężko kupić bilet, ma tak dużo sympatyków, takie jest zainteresowanie. Oczywiście cieszy oko ligowa tabela i miejsce Jagiellonii Białystok, z którą byłem przez lata związany. Jest teraz wiceliderem i patrzy na Widzew i ŁKS z góry. Mam tutaj nadzieję, że prezes Adam Kaźmierczak się nie obrazi" - powiedział Kulesza.

Miejsce ŁKS-u i Widzewa jest w ekstraklasie? Czy Cezary Kulesza wpływa na sędziów?

Uwagę sędziów, którzy obecnie przebywają na zgrupowaniu w Turcji, zwrócił właśnie początek wypowiedzi Kuleszy, który stwierdza, że miejsce ŁKS-u i Widzewa jest w ekstraklasie. Można uznać, że jest to zwykła kurtuazja ze strony prezesa PZPN, który podobne słowa powiedziałby również w innych okolicznościach, ale zdaniem Rafała Rostkowskiego w taki sposób można wywierać wpływ na decyzje sędziowskie. Widzew Łódź ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Za to ŁKS pewnie zmierza w stronę spadku i trudno sobie wyobrazić, żeby miało się to zmienić nawet ze wsparciem wszystkich sędziów świata.

Można ze słów Kuleszy sobie żartować, ale to kolejny raz, gdy prezes PZPN obrywa, bo coś źle powiedział. Sędziom sugerowanie, że ktoś zasługuje na grę w ekstraklasie za zasługi, wcale się nie podoba. Jeden z nich skomentował słowa prezesa PZPN.

- Jasne, niezłe jaja, ale nie cytuj mnie, bo nikt głośno tego nie skomentuje. Chyba pamiętasz, sam rozumiesz... - powiedział anonimowy arbiter, cytowany przez Rostkowskiego na łamach TVP Sport.

Rostkowski cytuje też wypowiedź osoby z otoczenia władz PZPN. W związku zorientowano się, że brzmienie tych słów nie jest najlepsze.

- Na zdjęciu obok Kuleszy jest Kaźmierczak, wiceprezes PZPN z Łodzi, więc siła przekazu jest podwójnie mocna. Na dodatek Kulesza otwartym tekstem mówi, że "cieszy oko ligowa tabela i miejsce Jagiellonii Białystok", która walczy o mistrzostwo Polski. Wizerunkowa masakra. Wygląda nie jak dwie, lecz jak trzy-cztery pieczenie na jednym ogniu. Ciekawe jak to wpłynie na sędziów - powiedział anonimowy działacz.

To nie pierwszy raz. "Słyszałem to na własne uszy". UEFA też nie daje przykładu

Rostkowski wspomina również, że w przeszłości podobne słowa rządzących polską piłką już mogły wpływać na decyzje podejmowane przez arbitrów.

"Macie tak sędziować, żeby już nie dzwonili z pretensjami - usłyszeli sędziowie. Również ja słyszałem to na własne uszy. Słuchałem bardzo uważnie, jak zapewne wszyscy inni, gdyż był to fragment dłuższego i niezwykłego wystąpienia, o którym trudno zapomnieć. Wkrótce później drużyna, której działacze 'mieli już nie dzwonić z pretensjami', zdobyła Puchar Polski. Po wielu wyraźnych błędach sędziowskich popełnionych w kilku meczach" - pisze Rostkowski.

Przypomina też sytuację sprzed kilku miesięcy, gdy prezydent UEFA Aleksander Ceferin powiedział wprost, że brak awansu reprezentacji Włoch na Euro 2024 byłby katastrofą. Arbiter decydującego meczu eliminacyjnego tej reprezentacji z kadrą Ukrainy popełnił wówczas błąd, gdy w 93. minucie przy wyniku 0:0 nie podyktował rzutu karnego dla naszych sąsiadów. W tamtej sytuacji nie został nawet wezwany do monitora VAR, co stało się potem powodem do licznych dyskusji we Włoszech oraz w Ukrainie.

Wytłumaczenie, że prezes PZPN po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki wydźwięk mogą mieć takie słowa o ŁKS-ie i Widzewie, wydaje się bardzo prawdopodobne. Nie zmienia to jednak tego, że podobne zwroty rzeczywiście mogą wpływać na arbitrów - nawet podświadomie - i powinno się ich unikać. Obecny prezes PZPN nie słynie jednak ze sprawności w operowaniu słowem. W końcu w rozmowie z Interią podsumowując medialną krytykę, stwierdził, że jest bez przerwy je***y.

