"Niestety, po wielu latach małżeństwa i trójce wspaniałych dzieci zdecydowałam się odejść od Kyle’a. Nie chcę więcej komentować tej sprawy i proszę o uszanowanie mojej prywatności" - napisała Annie Kilner na Instagramie. Kobieta odeszła od reprezentanta Anglii po tym, jak dowiedziała się, że prowadził podwójne życie.

Burzliwe życie Walkera

Annie po raz pierwszy kazała mu się wyprowadzić już w 2019 roku, kiedy dowiedziała się, że współżył z celebrytką Laurą Brown. Para pogodziła się, ale niedługo później znowu się rozeszli, ponieważ inna influencerka Lauryn Goodman zaszła z nim w ciążę. Potem nastąpił kolejny zwrot akcji w ich relacji. Piłkarz i jego żona ponownie do siebie wrócili z uwagi na dobro trójki małych dzieci. Jednak teraz miarka się przebrała i Annie podjęła decyzję o definitywnym zakończeniu małżeństwa. Byli zakochani będą walczyć o podział majątku i prawa do swoich dzieci na sali sądowej.

W zeszłym tygodniu Lauryn Goodman ujawniła szokujące informacje ws. Walkera. Na łamach "The Sun" zdradziła, że reprezentant Anglii przez kilka lat prowadził podwójne życie. - Nie chciałam sprawiać Annie większego bólu ani być s**ą, ale musiałam jej powiedzieć, bo Kyle był na to za słaby. Był szczęśliwy, ukrywając prawdę, ponieważ miał dwie rodziny i bał się, co się stanie, gdy Annie się o tym dowie. Nie chciałam, żeby zostali rozdzieleni lub cierpieli, ale dla dobra wszystkich ta sytuacja musiała wyjść na światło dzienne - ujawniła.

Szokujące ustalenia brytyjskich dziennikarzy ws. życia prywatnego Kyle'a Walkera

Cała sytuacja jest na tyle skomplikowana, że zdaniem "The Sun" Kilner jest obecnie w szóstym miesiącu ciąży i spodziewa się z czwartego dziecka z Walkerem. Gdyby było tego mało, brytyjski dziennik poinformował o kolejnym skandalu obyczajowym z udziałem Anglika. 33-latek od stycznia 2019 roku do września 2021 roku prowadził potrójne życie. - Kyle spotykał się również z tajemniczą modelką. Poznał ją w klubie nocnym w styczniu 2019 roku, czyli cztery miesiące przed tym, jak na krótko rozstał się z żoną, Annie Kilner. Ich związek trwał do września 2021 roku - ujawnił dziennikarz Stephen Moyer.

Kyle Walker w bieżącej kampanii rozegrał łącznie 29 meczów w barwach Manchesteru City, w trakcie których zanotował trzy asysty. Aktualnie angielski klub plasuje się na drugim miejscu i ma pięć punktów straty do liderującego Liverpoolu.