Znamy pierwszych ćwierćfinalistów PNA. Dwa gole w wielkim hicie [WIDEO]

W trwającym Pucharze Narodów Afryki rozpoczęła się faza pucharowa. W pierwszym meczu 1/8 finału Angola zmierzyła się z Namibią. Ta pierwsza ekipa nie dała żadnych szans rywalom i bardzo pewnie wygrała 3:0. W drugim meczu tego dnia kibice byli świadkami hitu. W walce o ćwierćfinał zagrały Nigeria oraz Kamerun.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Nigeria pokonała Kamerun i awansowała do ćwierćfinału

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali Nigeryjczycy. Byli zdecydowanie groźniejsi pod bramką rywali i przyniosło to efekty już w dziewiątej minucie. Wówczas piłkę do siatki wpakował Semi Ajayi, ale sędzia po analizie VAR dopatrzył się spalonego i nie uznał tego trafienia. Nigeria nie przestawała atakować i w 36. minucie ponownie zdobyła bramkę. Na listę strzelców wpisał się Ademola Lookman po podaniu od Victora Osimhena. Bramkarz Kamerunu starał się ofiarnie wybić piłkę, ale finalnie mu się to nie udało.

W drugiej połowie Nigeria wyraźnie spuściła z tonu, a Kamerun częściej utrzymywał się przy piłce. Nie przynosiło to jednak żadnych efektów, ponieważ piłkarze mieli problemy z kreowaniem akcji. Pod koniec regulaminowego czasu gry Nigeryjczycy mieli doskonałą sytuację do podwyższenia prowadzenia. Ola Aina otrzymał świetne podanie i uderzył na bramkę, ale jego strzał świetnie zablokował obrońca rywali. Niedługo później okazję zmarnował także Alex Iwobi.

W 90. minucie Nigeria zadała ostateczny cios. Po podaniu od Calvina Basseya drugiego gola w tym meczu strzelił Ademola Lookman. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Nigeria pokonała Kamerun 2:0. Tym samym awansowała do ćwierćfinału i kontynuowała serię bez porażki w PNA. Bilans Nigeryjczyków w fazie grupowej to dwa zwycięstwa i remis. Teraz dołożyli kolejną wygraną. W walce o półfinał zmierzą się z Angolą.

Nigeria 2:0 Kamerun

Strzelcy: Ademola Lookman (36', 90')

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]