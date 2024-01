Polak absolutnym bohaterem Leicester. Fantastyczny mecz w Pucharze Anglii [WIDEO]

Jakub Stolarczyk trafił do Anglii w 2017 roku. Przez kilka lat grał w juniorskich drużynach Leicester City. Regularnie był też wypożyczany do niższych lig brytyjskich. Wiosną 2022 roku trafił do szkockiego Dunfermline. Z kolei poprzedni sezon spędził w barwach Fleetwood i Hartlepool. W obecnych rozgrywkach jego sytuacja zmieniła się radykalnie. Wrócił na dobre do Leicester. Zadebiutował już w Championship. Zagrał też w trzech spotkaniach Pucharu Ligi Angielskiej, a także w starciu FA Cup. W sobotę dopisał kolejny występ. Co więcej, poradził sobie w nim znakomicie.

Imponujący występ Jakuba Stolarczyk. Dziennikarze rozpływają się nad jego grą. "Uratował City"

27 stycznia Leicester City podejmowało na własnym stadionie Birmingham w ramach czwartej rundy Pucharu Anglii. Już od pierwszych minut między słupkami bronił właśnie Stolarczyk. Ostatecznie jego ekipa wygrała aż 3:0 po golach Jamie Vardy'ego, Yunusa Akguna i Dennisa Praeta.

Nie ulega jednak wątpliwości, że to zwycięstwo nie byłoby możliwe bez Polaka, dla którego był to pracowity wieczór. Obronił aż sześć celnych strzałów rywali, za co zebrał niemal same pochwały i wysokie oceny. Portal Flashscore wystawił mu notę "8,6" w 10-stopniowej skali, co było najwyższą oceną spośród wszystkich zawodników, którzy pojawili się tego dnia na murawie.

Jeszcze wyższą notę przyznał mu portal SofaScore, bo aż "9". Dla porównania drugą najlepszą ocenę miał strzelec jednej z bramek, a konkretnie Akgun - "7,8". Postawę Stolarczyka docenił też portal leicestermercury.co.uk. Przyznał mu "8".

"Grał jak natchniony. Uratował City występem w pierwszej połowie. Wtedy to popisał się czterema lub pięcioma naprawdę dobrymi obronami. Jedną z nich zaliczył opuszkiem palca. Choć nie był nieomylny, to można mu to wybaczyć, ponieważ udało mu się zachować czyste konto" - pisali dziennikarze.

W poniższym wideo można zobaczyć kilka fantastycznych obron polskiego bramkarza.

Na udany występ zareagował też sam zainteresowany. "Od początku mojego przyjścia do tego klubu, moim marzeniem zawsze było zagrać na tym stadionie. Dziś to marzenie się spełniło" - pisał na X (dawniej Twitter). Tym samym zadebiutował na King Power Stadium i to w niezwykle efektowny sposób.

Warto dodać, że na murawie w sobotnim starciu pojawił się też drugi z Polaków, Krystian Bielik. On także wyróżniał się na boisku i otrzymał jedne z najlepszych not w Birmingham - "6,7" i "6,8". Tytuł zawodnika meczu należał jednak zdecydowanie do Stolarczyka.

Stolarczyk walczy o regularną grę w Leicester

Niewykluczone, że tym właśnie występem zapewni sobie więcej minut, zarówno w Pucharze Anglii, gdzie jego ekipa awansowała do 1/8 finału, jak i w samym Championship. Kolejne spotkanie Leicester rozegra we wtorek 30 stycznia, kiedy to zmierzy się ze Swansea City. Jak na razie drużyna Stolarczyka jest liderem zaplecza Premier League - ma aż siedem punktów przewagi nad Ipswich Town, które w sobotę dość sensacyjnie odpadło z FA Cup, ulegając szóstoligowemu Maidstone United (1:2).

