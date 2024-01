Polak znów zachwyca za granicą. Kolejny gol. "Wrócił z hukiem" [WIDEO]

Latem 2022 roku Oskar Zawada przeniósł się ze Stali Mielec do Wellington Phoenix, który rywalizuje w australijskiej A-League. Polak nie zawsze występuje w wyjściowym składzie, ale jest dość bramkostrzelny. Do tej pory rozegrał osiem meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. Kolejną okazję do gry miał w sobotę o godzinie 08:00 polskiego czasu. Tego dnia jego drużyna zmierzyła się na wyjeździe z Newcastle Jets. Zawada wrócił po ponad miesięcznej kontuzji i rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Oskar Zawada z kolejnym golem. Zapewnił drużynie zwycięstwo

Od początku spotkania lepiej spisywało się Wellington Phoenix. Przyniosło to efekty już w piątej minucie, gdy Alex Rufer strzelił gola z rzutu karnego. W drugiej połowie starcie się wyrównało, a na boisku pojawił się Oskar Zawasa. Gospodarze starali się doprowadzić do wyrównania. I udało im się to w 80. minucie. Wówczas piłkę do siatki wpakował Trent Buhagiar.

Newcastle Jets nie dowiozło jednak tego wyniku do końca. Wszystko za sprawą polskiego napastnika. W 87. minucie Zawada otrzymał podanie od Benjamina Olda. Zawodnik znalazł się w doskonałej sytuacji i nie miał problemów z trafieniem do siatki. "Wrócił z hukiem" - napisał oficjalny profil A-League na Twitterze. Ostatecznie więcej goli w tym meczu już nie padło i Zawada zagwarantował Wellington Phoenix zwycięstwo 2:1.

Newcastle Jets 1:2 Wellington Phoenix

Strzelcy: Trent Buhagiar (80'); Alex Rufer (5'), Oskar Zawada (87')

Wellington Phoenix po 14 kolejkach jest liderem tabeli A-League z dorobkiem 28 punktów. Nad drugim Melbourne Victory ma dwa punkty przewagi. Kolejny mecz rozegra w piątek. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Brisbane Roar.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]