Efekt Szymańskiego. Fenerbahce chce kolejnego Polaka. To już moda

Poza świetnie grającym Sebastianem Szymańskim w lidze tureckiej dobre wrażenie robią też Adam Buksa (napastnik Antalyasporu jest jednym z najlepszych strzelców ligi, zdobył już 10 goli) oraz Krzysztof Piątek, który odblokował się po kiepskim początku sezonu i uzbierał już siedem trafień.

Szymański zrobił wrażenie. Fenerbahce kupi kolejnego Polaka?

Jednak ich osiągnięcia nijak mają się do tego, co w lidze pokazuje Szymański. Pomocnik stał się jedną z największych gwiazd rozgrywek, a jego pozycję tylko wzmacnia fakt, że Fenerbahce obok Galatasaray jest głównym kandydatem do tytułu. Więcej goli od Szymańskiego w barwach tego klubu zdobył w tym sezonie jedynie Edin Dzeko, który z 16 bramkami przewodzi klasyfikacji strzelców.

Bośniak ma już jednak 37 lat. Wiecznie grać nie będzie, więc nic dziwnego, że Fenerbahce rozgląda się za dodatkowym napastnikiem (w klubie jest jeszcze Michy Batshuayi). I według dziennikarza Ahmeta Konanca, na radarze Turków znalazł się Adrian Benedyczak z Parmy. Polak mógłby trafić do Turcji, jeżeli Fenerbahce nie zdoła ściągnąć Matheusa Saldanhy z Partizana Belgrad.

"Benedyczak prawdopodobnie jest jednym z wielu zawodników na długiej liście Fenerbahce. Partizan może grać w grę z Saldanhą ile chce, ale jest wiele alternatyw na rynku, jeżeli nie uda się ustalić rozsądnej ceny. Istotne by wzmocniono ofensywę" - napisał dziennikarz w serwisie X.

Na czym polega problem z Saldanhą? Brazylijczyk w tym sezonie zdobył aż 14 goli w 18 meczach ligowych, a Serbowie początkowo oczekiwali za niego 15 milionów euro - to kwota nierealna dla Fenerbahce, które chciałoby wydać maksymalnie 5 milionów. Partizan gra jednak na zwłokę licząc, że przekona Turków do wyższej kwoty.

Adrian Benedyczak w obecnym sezonie występuje w barwach Parmy na poziomie Serie B. Do tej pory strzelił siedem goli i zanotował jedną asystę, a jego klub jest liderem tych rozgrywek. Czy dołączy niedługo do innych Polaków w lidze tureckiej? Nawet jeżeli byłby zainteresowany, to wydaje się, że w tej kwestii najwięcej zależy na ten moment od Partizana Belgrad i tego, czy wypuści jednak Saldanhę do Fenerbahce.

