Pod koniec maja zeszłego roku informowaliśmy, że w wieku 21 lat piłkarską karierę zakończyła reprezentantka Polski Zofia Buszewska. Była zawodniczka Czarnych Sosnowiec ogłosiła tę decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jest wiele aspektów w naszej kobiecej piłce, które skutecznie i sukcesywnie zabierały moją radość z grania" - napisała. Teraz jej los podzieliła Amerykanka Nikkole Teja.

Była piłkarka rezygnuje z kariery na rzecz kariery w branży dla dorosłych

Nikkole Teja urodziła się w Stanach Zjednoczonych. W wieku 18 lat przeprowadziła się do Meksyku nie znając języka. To jednak nie zatrzymało ją przed graniem w profesjonalną piłką nożną. Kobieta dołączyła do tamtejszej drużyny Necaxa, w której występowała na pozycji pomocniczki. Tam spędziła pełny sezon, a następnie trafiła do Puebla, która okazała się ostatnią w jej zawodowej karierze.

W środę 24 stycznia uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych piłkarek na świecie, Teja, niespodziewanie zakomunikowała w mediach społecznościowych, że kończy z profesjonalną grą w piłkę. - Podjęłam trudną decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej podróży i zawsze mnie wspierali. Dzięki wam przetrwałam najciemniejsze chwile, ale również miałam was obok siebie w najlepszych momentach mojego życia - napisała w oświadczeniu na Instagramie.

- Wiem, ile jestem warta jako piłkarz, jako córka, jako przyjaciółka, a przede wszystkim jako człowiek. Nie żałuję swojej decyzji o opuszczeniu świata piłki nożnej, ale jest mi smutno z powodu doświadczeń, które przeżyłam, nad którymi nie miałem kontroli - czytamy we wpisie.

24-latka w komunikacie nie podała oficjalnego powodu swojej decyzji. W związku z tym zaczęto spekulować o jej karierze w sieci. Ostatecznie te informacje się potwierdziły. Jak podaje portal marca.com, Teja ogłosiła, że otworzyła profil na platformie treści dla dorosłych. Na tej stronie fani Teji będą mogli znaleźć jej treści za miesięczną subskrypcję w wysokości 17,5 USD.

Nikkole Teja cieszy się ogromnym powodzeniem na Instagramie. Obecnie jej konto obserwuje ponad 442 tys. użytkowników.