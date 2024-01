Miażdżące oceny po występie reprezentanta Polski. "Był masakrowany"

Wieteska do Cagliari przeniósł się z francuskiego Clermont Foot już po rozpoczęciu sezonu. Były obrońca Legii Warszawa rozpoczął sezon w pierwszym składzie, ale jego drużyna w pięciu meczach zdobyła zaledwie jeden punkt, a on sam został raz ukarany czerwoną kartką. Po porażce z Romą (1:4) Wieteska usiadł na ławce rezerwowych.

Wieteska w ogniu krytyki. Włoskie media nie żałują mu cierpkich słów

Obrońca musiał się do niej przyzwyczaić. Nie licząc dwóch meczów Pucharu Włoch, w ogóle przestał pojawiać się na boisku. Do gry w lidze wrócił dopiero w 2024 roku. W 20. kolejce wystąpił w wygranym 2:1 meczu z FC Bologna. Wieteska popisał się w tym meczu piękną asystą - tak naprawdę samodzielnie wykreował zwycięskiego gola.

To najwidoczniej wystarczyło, żeby przekonać Claudio Ranieriego. Wieteska wystąpił w kolejnym meczu z Frosinone (1:3) oraz we wczorajszym spotkaniu z Torino (1:2). Te dwa mecze nie były jednak już tak dobre w jego wykonaniu. Włoskie media uznały go za jednego z najgorszych zawodników starcia z Torino.

Litości nie miał Eurosport, który wystawił Polakowi ocenę 4,5/10, czyli najgorszą w całym meczu. "Wieteska był masakrowany przez Zapatę, ośmieszany przez Ricciego, nie pasował do otoczenia. Wyraźny krok wstecz w porównaniu do ostatnich tygodni. Zbyt często nie gra na akceptowalnym poziomie" - czytamy.

Serwis oasport.it również stwierdził, że obrońca był najgorszym graczem na boisku. Wystawił mu ocenę 4,5/10. "Łatwość, z jaką dał się przedryblować przy drugim golu, mówi wszystko o jego postawie w tym meczu. W dodatku skończył z żółtą kartką. Tragiczny" - podsumował portal. I faktycznie. Ricci przy drugim golu dał radę położyć Polaka na murawie, co bardzo ułatwiło mu zdobycie bramki (na nagraniu od 1:26).

Jeszcze niższą ocenę - 4/10 - dała mu "La Gazzetta dello Sport". Najwyższą notę - 5/10 - wystawił Polakowi serwis tuttomercatoweb.com. Poza Wieteską taką ocenę otrzymał jeszcze Antoine Makoumbou. "Zapata doprowadzał go do szaleństwa swoją fizycznością. Kolumbijczyk jest nieprzyjemnym, trudnym do upilnowania zawodnikiem. Był też blisko strzelenia bramki samobójczej, gdy zmusił Scuffeta do interwencji. Nie była to najlepsza noc w jego karierze" - stwierdzono.

Czy po tak słabym meczu Wietesce uda się utrzymać miejsce w składzie? Claudio Ranieri nie znajduje się obecnie w komfortowej sytuacji do wprowadzania wielkich zmian. Cagliari zajmuje 17. miejsce w lidze i ma zaledwie jeden punkt przewagi nad grupą spadkową, w której może wylądować przy niekorzystnych dla siebie wynikach Hellasu Werona i Empoli jeszcze w trwającej kolejce. Kolejny mecz zespół Mateusza Wieteski rozegra dopiero w poniedziałek 5 lutego przeciwko Romie.

