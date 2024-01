Ujawnili, dlaczego Messi ma na imię Lionel. Fani przyznają, że nie wiedzieli

Lionel Messi od lata występuje w amerykańskiej MLS. Argentyńczyk po tym, jak wywalczył pierwszy w karierze tytuł mistrza świata na mundialu w Katarze, nie przedłużył umowy z PSG i przeniósł się do Interu Miami. W barwach tej drużyny rozegrał już 14 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty.

Szok! To dlatego Messi nosi takie imię

Napastnik cieszy się ogromną popularnością niemal od dwudziestu lat. Dla wielu kibiców zagadką było również to, dlaczego zawodnik ma na imię Lionel, choć często w skrócie używa imienia Leo. Genezę jego imienia przypomina portal "talkSport". Jak się okazuje, piłkarz został nazwany na cześć... Lionela Richiego, legendarnego piosenkarza!

Jak czytamy, rodzicie Messiego są wielkimi fanami muzyka. Ich syn przyszedł na świat rok po wydaniu przez Richiego albumu "Dancing on the Ceiling". Zawierał on jeden z największych hitów artysty, "Say You, Say Me". Płyta była wielkim sukcesem.

Co ciekawe, w 2014 roku doniesienia o Leo Messim potwierdził sam Lionel Richie. - Jestem zaszczycony. Nazwali go moim imieniem. Kocham to - mówił w jednym z wywiadów i przyznał, że jest wielkim fanem wybitnego Argentyńczyka.

Ta informacja dla kibiców była niemałym szokiem. Wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. "Nigdy wcześniej o tym nie wiedziałem", "Czy tylko ja nie wiedziałem, że Lionel Messi został nazwany na cześć Lionela Richiego!??", "Całe życie się uczymy" - czytamy w sieci.

