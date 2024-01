Podolski założył własną ligę. Pierwsze wyniki oglądalności mówią wszystko

Lukas Podolski w 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze. Mistrz świata z 2014 roku to prawdziwa gwiazda nie tylko w swojej drużynie, ale też całej lidze. W trwającym sezonie 38-latek zdobył dwie bramki w 13 meczach ligowych. Poza grą w piłkę ma także kilka innych biznesów, jak choćby sieć kebabowni. Niedawno Podolski wystartował z kolejnym ambitnym projektem.

Lukas Podolski uruchomił własną ligę! Ponad milion wyświetleń na start

Pod koniec 2023 roku media informowały, że Podolski wraz ze swoim kolegą m.in. z reprezentacji Niemiec - Matsem Hummelsem - planują stworzyć własną ligę. Miały to być rozgrywki podobne do słynnej już Kings League, stworzonej przez Gerarda Pique. Kilka dni temu rozgrywki Podolskiego wystartowały i już cieszą się sporym zainteresowaniem.

BallerLeague, bo tak projekt się nazywa, to liga skupiająca 12 drużyn, których kapitanami są znane osoby z branży rozrywkowej i sportowej m.in. sam Podolski, uważana za najpiękniejszą piłkarkę świata Alisha Lehmann czy też Kevin Prince-Boateng. Drużyny grają w siedmioosobowych składach, choć łącznie w kadrze każdej znajduje się jedenastu zawodników - dziewięciu powołanych w specjalnym drafcie i dwóch dodatkowo. Mecze odbywają się w jednej z hali hangaru w okolicach Kolonii.

Spotkania transmitowane są na popularnej platformie streamingowej Twitch. Kanał BallerLeague zgromadził już prawie 90 tysięcy subskrybentów, co biorąc pod uwagę na to, że dopiero wystartował, robi wrażenie. Relację z pierwszego dnia rywalizacji śledziło z kolei ponad 1,1 miliona użytkowników. To spory sukces dla nowopowstałego projektu. Filmy najpopularniejszych streamerów zbierają średnio po kilkaset tysięcy odtworzeń, więc każdy wynik liczony w milionach można uznać za bardzo dobry. Lukas Podolski może z pewnością być zadowolony.

