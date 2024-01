Reprezentant błysnął w meczu upadłych gigantów. Jasny sygnał dla Probierza

Tymoteusz Puchacz nie dał rady przebić się w Unionie Berlin i jest wypożyczany do innych klubów. Były piłkarz Lecha Poznań grał już w Turcji oraz Grecji. Obecnie przebywa w FC Kaiserslautern i choć jego drużyna nie radzi sobie najlepiej, to dla Polaka jest to najlepszy czas od lat. Doczeka się powołania do reprezentacji Polski od Michała Probierza? Właśnie wysłał kolejny poważny sygnał selekcjonerowi. Błysnął w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen, który zakończył sie pogromem.

