"Hańba narodowa" dalej przynosi wstyd. Dyrektor w kasynie przegrał miliony na stadion

Projekt litewskiego stadionu narodowego powstał jeszcze w 1985 roku. Już dwa lata później rozpoczęła się budowa, którą następnie przerwały zmiany polityczne i gospodarcze - niepodległa Litwa miała większe zmartwienia. W 2006 roku powrócono do tego pomysłu, ale trzy lata później zabrakło pieniędzy, a w dodatku litewski Sąd Najwyższy stwierdził, że kontrakty budowalne zostały zawarte niezgodnie z prawem. Od 2013 roku ponownie szukano rozwiązania tego problemu - pomóc miały europejskie fundusze oraz Wilno, które na budowę miało przekazać 156 milionów euro.

Niespodziewany skandal wstrząsnął Litwą. Dyrektor okradł inwestora i litewskich emerytów?

Gdy w 2019 roku wydawało się, że dom dla litewskiej kadry w końcu powstanie, to na drodze do wznowienia inwestycji stanął litewski Urząd Zamówień Publicznych, który stwierdził, że budowa jest zbyt ryzykowna. Po dwuletniej batalii sądowej w kwietniu 2021 roku Wilno dopięło swego - miasto mogło zacząć budowę. Zniszczono resztki starej konstrukcji - w Sport.pl pisaliśmy wtedy o końcu "hańby narodowej" - i w maju 2023 roku po wydaniu niezbędnych pozwoleń budowa mogła ruszyć.

Jednak jeżeli litewscy kibice piłkarscy liczyli na to, że teraz już wszystko pójdzie bez większych przeszkód, to bardzo się mylili. W listopadzie media poinformowały, że firma "BaltCap" odpowiadająca za budowę obiektu, ma problemy finansowe, które spowodowała działalność jednego z członków zarządu Sarunasa Stepukonisa. Został on odwołany. Jednocześnie władze miasta nabrały wody w usta i odsyłały media do przedstawicieli "BaltCap". Oni twierdzili, że sytuacja nie wpłynie na budowę stadionu narodowego, mimo że Stepakunis nadzorował spółkę prowadzącą roboty budowlane.

W połowie grudnia budowa została wstrzymana. Litewskie media zwróciły na to uwagę, ale spółka-córka "BaltCap" odpowiadająca za obecny etap - "Vilniaus Daugiafunkcis Kompleksas" - stwierdziła w publicznym komunikacie, że wszystko było przewidziane w umowie. Obecnie z miastem negocjowane są kwestie związane z waloryzacją kosztów budowy.

Prawdziwe trzęsienie ziemi wywołała informacja, którą 26 stycznia podał dziennik finansowy "Verslo Zinios". Okazuje się, że zwolniony przez "BaltCap" Sarunas Stepukonis zdefraudował 16 milionów euro, które następnie... przegrał w internetowych kasynach. Z tego powodu doczekał się pozwu nie tylko od byłego pracodawcy, ale również estońskiego Olympic Casino Group Baltija. Na tych działaniach Stepukonisa miała stracić nie tylko firma, ale również litewscy emeryci - tamtejsze fundusze emerytalne zainwestowały 4,3 milionów euro w "BaltCap". Całą sprawę bada też prokuratura.

Co dalej z litewskim stadionem narodowym? "Może wpłynąć na negocjacje z miastem"

Zdaniem "BaltCap" sprawa Stepukonisa nie wpływa w istotny sposób na budowę stadionu narodowego, choć firma przyznaje, że może być ona przeszkodą w negocjacjach z Wilnem dotyczących waloryzacji kosztów budowy.

- Na finansowanie stadionu może mieć wpływ decyzja gminy o nieprzyjęciu indeksacji cen. A ta historia (domniemana defraudacja Stepukonisa - przyp. red.) jest bardziej irytująca niż istotna. Jest tłem dla tych rozmów - stwierdził Simonas Gustainis, jeden z czterech głównych partnerów zarządzających "BaltCap".

Koniec prac budowlanych jest przewidziany na lipiec 2025 roku.

