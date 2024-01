Adam Nawałka nie wytrzymał. "Absolutnie nie na miejscu"

Robert Lewandowski w ostatnim czasie odblokował się w rozgrywkach pucharowych. Polak strzelał w Superpucharze Hiszpanii przeciwko Osasunie oraz Realowi Madryt, a także w Pucharze Króla, gdzie zdobył gola z UD Barbastro i Athletikiem Bilbao. Te bramki ostatecznie nic nie dały. Barcelona przegrała finał Superpucharu z Realem (1:4) i odpadła po meczu z Athletikiem (2:4).

Lewandowski się zablokował. Adam Nawałka go broni. "W tym wieku..."

Zdecydowanie gorzej idzie kapitanowi reprezentacji Polski w rozgrywkach ligowych, gdzie przez ostatnie cztery miesiące zdobył tylko trzy gole. Wydaje się, że coraz mniejszą cierpliwość do jego nieskuteczności mają już nie tylko kibice Barcelony oraz hiszpańscy dziennikarze, ale również sam Xavi. W ostatnich dwóch meczach ligowych Lewandowski schodził z boiska w 72. i 63. minucie. Grał bardzo słabo, ale do tej pory trener mistrzów Hiszpanii bardzo rzadko decydował się na przedwczesną zmianę Polaka.

Jednak zdaniem Adama Nawałki słaba forma, w której Robert Lewandowski znajduje się od czasów mistrzostw świata w Katarze, wcale nie oznacza, że napastnik stał się gorszym piłkarzem. Były selekcjoner reprezentacji Polski broni kapitana kadry w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Jakiekolwiek dywagacje, które dyskredytują możliwości Roberta, są dla mnie absolutnie nie na miejscu. Robert w dalszym ciągu jest poza konkurencją, jeżeli chodzi o pozycję napastnika w naszej kadrze i Barcelonie - stwierdził.

Zdaniem Adama Nawałki Lewandowski wciąż jest zawodnikiem o ogromnych umiejętnościach i dalej należy do najlepszych napastników świata. Jest jednak jedno "ale". - W karierze Roberta zachodzi naturalna zmiana, która dotyczy każdego zawodnika. Jeszcze niedawno Robert brał na plecy kilku obrońców, potrafił przebiec w ich obecności kilkadziesiąt metrów i strzelić gola. Rezerwy jeżeli chodzi o fizyczność nie są u niego takie, jak kilka lat temu. Z tym trzeba się pogodzić. Teraz kwestia zrozumienia tego faktu przez kibiców i ekspertów - zaapelował.

"Pasja i głód" pomogą Lewandowskiemu w powrocie do formy? Nawałka w to wierzy

Adam Nawałka uczynił z Roberta Lewandowskiego zawodnika grającego w kadrze na miarę swoich możliwości. To właśnie za jego kadencji zaczął strzelać jak nigdy wcześniej - zdobył aż 37 bramek w 40 meczach. Tak dobrze kapitan nie grał w kadrze od dawna, ale do tej pory jeszcze nigdy nie zawodził oczekiwań w klubie tak bardzo, jak obecnie w Barcelonie. Były selekcjoner wierzy jednak, że Lewandowski się przebudzi.

- Myślę, że dyspozycja strzelecka wróci, bo tak jest z napastnikami. Robert to niezwykle inteligentny piłkarz i w jego przypadku to kwestia odblokowania się. W dalszym ciągu widzę u niego ogromną pasję i głód. Wiem, że to bardzo dobry sygnał, by odzyskał skuteczność. Kluczowe, by trenerzy dopasowali odpowiednią strategię pod atuty Roberta - powiedział Nawałka.

Czy Robert Lewandowski wróci do formy strzeleckiej już w najbliższym meczu ligowym? W sobotę 27 stycznia o godzinie 18:30 Barcelona zagra z Villarrealem. Jej przeciwnik rozgrywa w tym sezonie kiepski sezon i podopieczni Xaviego są zdecydowanymi faworytami. W tym sezonie wielokrotnie nie miało to jednak żadnego przełożenia na boisku. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

