Kapitalne wieści dla Milika. Allegri ogłasza

Arkadiusz Milik w nowy rok wszedł z przytupem. Napastnik Juventusu w końcu się przełamał i 11 stycznia zdobył pierwszego gola od października. Zagrał niemalże doskonale, bo zakończył spotkanie ćwierćfinału Pucharu Włoch przeciwko Frosinone z hat-trickiem. Włoskie media nie ukrywały wtedy zachwytów.

Trener Juventusu zachwycony Milikiem. "To niezawodny piłkarz, ze świetną techniką"

Kibice mogli liczyć, że będzie to dla polskiego napastnika przełomowe spotkanie. Do tej pory Milik grał w meczach niewiele - choć regularnie - i nie strzelał goli. W Serie A dalej ma tylko dwa trafienia zdobyte na przełomie września i października, gdy trafiał z Lecce (1:0) i Torino (2:0). Dużo lepiej było w poprzednim sezonie, gdy strzelił łącznie siedem goli w lidze i dwa w Lidze Mistrzów.

Dla Massimiliano Allegriego polski napastnik to jednak skarb. Takie można przynajmniej odnieść wrażenie, gdy słucha się wypowiedzi trenera Juventusu przed zbliżającym się meczem z Empoli.

- Milik jest szczęśliwy, ponieważ jest w dobrej formie fizycznej i mentalnej. To niezawodny piłkarz, ze świetną techniką i kiedy wchodzi do gry, potrafi zdecydować o losach meczu. Zachowanie pogody ducha jest kluczowe, musimy walczyć do końca, żeby zająć miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Grając co trzy dni, mamy więcej meczów i możemy dać wszystkim szansę - powiedział szkoleniowiec.

Obecnie Juventus znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli Serie A i jest na najlepszej drodze do wywalczenia miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. Przeciwko Empoli podopieczni Allegriego zagrają w sobotę 27 stycznia o godzinie 18:00. Czy Arkadiusz Milik dostanie szansę w pierwszym składzie? Biorąc pod uwagę wypowiedzi szkoleniowca i fakt, że Empoli jest jedną z najgorszych drużyn w Serie A, wydaje się to możliwe.

