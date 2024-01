Jest pierwszy chętny na Juergena Kloppa! To byłby hit nad hity

Juergen Klopp został szkoleniowcem Liverpoolu na początku października 2015 roku. Przez dziewięć lat klub pod wodzą Niemca osiągnął mnóstwo sukcesów. Największymi z nich było zdobycie Premier League oraz triumf w Lidze Mistrzów.

Prezes Barcelony już się rozmarzył. Chciałby ściągnąć Kloppa

Nagła deklaracja Juergena Kloppa o odejściu rok przed wygaśnięciem kontraktu wywołała wielkie poruszenie nie tylko wśród fanów Liverpoolu, ale i na rynku transferowym. Z pewnością niemal każdy zespół w Europie chciałby, aby Niemiec zasiadł na jego ławce trenerskiej. Klopp przez wielu jest uważany za jednego z najlepszych fachowców na świecie.

Nic dziwnego, że takie marzenia ma również Joan Laporta. Kataloński "Sport" przekazał, że prezes FC Barcelony marzy o ściągnięciu Juergena Kloppa do Hiszpanii. W ostatnim czasie dużo mówiło się o zwolnieniu Xaviego, który nie zrobił z drużyną zbyt wielkiego postępu. Co prawda w zeszłym sezonie pod jego wodzą klub sięgnął po krajowe mistrzostwo, jednak obecnie Barcelona spisuje się znacznie poniżej oczekiwań, za co w dużej mierze obwinia się właśnie Xaviego. Niektóre media ujawniały nawet, że od 44-latka powoli odwraca się szatnia, a jego decyzje ws. wyboru składu podważał Robert Lewandowski.

Wszystko to sprawia, że Laporta marzy, aby to właśnie Juergen Klopp za kilka miesięcy został trenerem FC Barcelony. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby Niemiec był zainteresowany taką propozycją. Bardziej realne jest to, że zrobi sobie dłuższą przerwę od pracy w piłce.

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Oczywiście to wyjaśnię, przynajmniej spróbuję wyjaśnić. Kocham wszystko, co związane z tym klubem i miastem. Kocham wszystkich naszych kibiców, ten zespół. Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną. Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić. Po tych wszystkich latach, które razem spędziliśmy i przez które razem przeszliśmy, szacunek i miłość do was urosły. Dlatego jestem wam winien prawdę i ten powód to jest prawda - mówił Klopp na nagraniu skierowanym do kibiców Liverpoolu.

