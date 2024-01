Miliony w błoto. Tu miał powstać piękny stadion. Polityczna wojna

Sandecja Nowy Sącz przechodzi przez bardzo trudny okres. W zeszłym sezonie z hukiem spadła z I ligi, fatalnie radzi sobie również na niższym szczeblu (po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli). Klubem targają także liczne problemy pozasportowe.

Wielkie zamieszanie wokół stadionu w Nowym Sączu. Radni PiS komentują

W Nowym Sączu przeciąga się budowa nowego stadionu, na którym miałaby grać Sandecja. Otwarcie planowano na początek listopada, ale nie nastąpiło to do dziś. To ze względu na rozstanie z głównym wykonawcą projektu, firmą Blackbird, która wpadła w problemy finansowe.

Doszło do tego, że sprawa trafiła do prokuratury w Muszynie. Ta prowadziła postępowanie w zakresie budowy obiektu, ale z czasem rozszerzyła je i będzie badać, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków i braku należytego nadzoru nad inwestycją ze strony prezydenta miasta Ludomira Handzla (badane są również działania ws. dwóch innych miejskich projektów).

Mimo wszystko władze Nowego Sącza dążą do dokończenia stadionu, który ma zostać otwarty latem. To będzie wiązało się z kolejnymi pokaźnymi wydatkami, co niepokoi nowosądeckich radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Mimo zgłaszanych interpelacji, pytań zadawanych na sesjach rady miasta wciąż nie dostajemy odpowiedzi. Nasze działania zmierzały w tym kierunku, żeby wszystkie działania związane z budową stadionu była transparentne. Mówimy o bardzo dużych kosztach budowy tego obiektu. W końcu są to pieniądze mieszkańców naszego miasta - powiedziała Radiu RDN.

Na inny aspekt sprawy zwraca uwagę radny Wojciech Piech. - Niestety obawiam się, że w nasz krajobraz wpisał się właśnie sądecki szkieletor. W Krakowie taki szkieletor stał przez dekady, straszył, obniżał estetykę miasta i wzbudzał powszechną frustrację - stwierdził.

Co dalej ze stadionem w Nowym Sączu? Zakończono przetargi i zatwierdzono kolejne wydatki

Być może niedługo nastąpi przełom. Miasto zorganizowało już dwa przetargi na wykonanie prac na stadionie, ale żaden z nich nie zakończył się wybraniem wykonawcy. W związku z tym będzie teraz negocjować z zainteresowanymi firmami. Natomiast rada miasta niedawno podjęła inną uchwałę dotyczącą nieużytkowanego obiektu. Zatwierdzono bowiem planowane wydatki na utrzymanie murawy, które w tym roku mają wynieść 157 tys. zł.

Budowa areny w Nowym Sączu pochłonie ogromne pieniądze, ale w przyszłości ma on na siebie zarabiać. - Na dni, w których będą się odbywać rozgrywki, przewidziane są pomieszczenia pod stadionem, które będą miały funkcję gastronomiczną, handlową i usługową. Będą uruchamiane na każdy dzień meczowy. Jest też pomieszczenie, które mogłoby być wynajmowane na prowadzenie działalności - wyjaśnił wiceprezydent miasta Nowego Sącza Artur Bochenek w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Jednak zanim to nastąpi, minie jeszcze dużo czasu, a sprawa stadionu będzie budzić wielkie emocje. Zwłaszcza że miasto bardzo hojnie wspiera klub, w 2023 r. przekazało mu aż 10 mln zł.

To nie przełożyło się na satysfakcjonujące wyniki sportowe, ale być może poprawią się one po zmianach w pionie zarządczym Sandecji. Pod koniec zeszłego roku nowym prezesem został Tomasz Bałdys, jego głównym celem będzie utrzymanie klubu w II lidze.

