Hitowy transfer Kyliana Mbappe! Znamy kwoty, są konkrety

Real Madryt już od kilku lat zawzięcie walczy o to, aby ściągnąć do siebie Kyliana Mbappe z Paryża. Niejednokrotnie wydawało się, że Francuz jest o krok od transferu na Santiago Bernabeu, jednak za każdym razem coś poszło nie tak. W maju 2022 roku piłkarz niespodziewanie przedłużył kontrakt z PSG, co dosłownie rozwścieczyło Florentino Pereza. Podczas zeszłego okna transferowego kolejny raz próbowano przekonać Mbappe do przenosin, jednak zawodnik znów postanowił zostać w stolicy Francji. Mimo to Real nie odpuszcza i ma nadzieje, że za kilka miesięcy będzie mógł za darmo podpisać kontrakt z 25-latkiem.

Media: Taką pensję Mbappe chce dostać w Realu Madryt. Zaskakująca kwota

"Kylian Mbappe podjął taką decyzję. Od lipca chce grać w Realu Madryt. Chce wygrać Ligę Mistrzów z 'Królewskimi'. Chce zostać piłkarzem w białej koszulce" - przekazał ostatnio niemiecki "Bild". Wcześniej podobne informacje publikowały inne media, twierdząc, że transfer Mbappe do Realu Madryt jest już niemal przesądzony. Z innych doniesień wynika, że na przełomie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Perez kontaktował się nawet z matką piłkarza, aby ta namówiła go do transferu.

Według najnowszych informacji Kylian Mbappe jest już na etapie konkretnych rozmów ws. kontraktu z hiszpańskim klubem. Na mocy obecnej umowy z PSG, biorąc pod uwagę multum przeróżnych premii i bonusów, piłkarz może liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości około 200 milionów euro. Czy w Realu Madryt również mógłby liczyć na tak ogromną pensję?

Portal goal.com pisze, że kapitan francuskiej kadry odrzucił propozycję 35 milionów euro za sezon, co byłoby dla niego diametralną obniżką pensji. Owszem, Mbappe poinformował już PSG o chęci opuszczenia klubu, jednak zrobi to tylko wtedy, kiedy Real zaproponuje mu podobne warunki kontraktu. Według źródła piłkarz w pierwszym sezonie pobytu w Madrycie liczy na podstawowe wynagrodzenie w wysokości 70 milionów euro, do którego miałby dojść bonus opiewający na kwotę 100 milionów.

Dodatkowo 25 milionów euro miałoby trafić na konto jego matki, która jest postrzegana jako "ostra negocjatorka". Łącznie daje to aż 195 milionów euro za debiutancki rok gry w Realu. Nie wiadomo, czy Florentino Perez przystanie na tak wygórowane oczekiwania 25-latka.

W obecnym sezonie Kylian Mbappe w barwach paryskiego zespołu rozegrał łącznie 26 spotkań, w których strzelił aż 28 bramek i zanotował sześć asyst. Francuz nadal wspólnie z Erlingiem Haalandem i Jude'em Bellinghamem pozostaje najdroższym piłkarzem świata.

