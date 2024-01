Media: Sensacyjny zwrot akcji ws. Benzemy. Wielki trener błaga prezesa

Karim Benzema z pewnością nie tak wyobrażał sobie swój transfer do saudyjskiego Al-Ittihad. Francuz od razu stał się jedną z największych gwiazd całej ligi, jednak z upływem czasu było coraz gorzej. Konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo, słaba dyspozycja na boisku, po której kibice zaczęli nazywać go "Ben Hazima" - "Syn Porażki", usunięcie Instagrama i "ucieczka" z klubu - wszystko to sprawiło, że powrót Benzemy do Europy wydawał się coraz bliższy.

Karim Benzema może wrócić do Realu Madryt? Chce go sam Ancelotti

"Karim Benzema czuje 'presję' w saudyjskim klubie Al-Ittihad i chce 'tymczasowo' odejść, powiedziało we wtorek AFP źródło bliskie klubowi" - przekazała ostatnio francuska agencja prasowa, jednak informacje te szybko zostały sprostowane przez samego piłkarza. "To całkowita nieprawda! Media już nie wiedzą, co wymyślać. Im większe bzdury, tym lepiej" - wypalił Benzema, którego słowa zacytował dziennik "L'Equipe".

Obecnie sytuację 36-letniego napastnika zbadały hiszpańskie media. Na łamach "Sportu" ukazał się artykuł, w którym przedstawiono scenariusz powrotu Karima Benzemy do Realu Madryt. Przypomnijmy, latem zeszłego roku zdobywca Złotej Piłki odchodził z zespołu Carlo Ancelottiego do Al-Ittihad na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz nie chciał przedłużać kontraktu, ponieważ wiedział, że w Arabii Saudyjskiej czeka na niego lukratywny kontrakt, na mocy którego za trzy lata gry zarobi aż 300 milionów euro. W obecnej sytuacji pieniądze mogą mieć dla niego dużo mniejsze znaczenie.

"Sport" zaznacza, że już na początku "ucieczki" z Arabii Saudyjskiej Real Madryt był pierwszym klubem, do którego zgłosił się Benzema nazwany w tekście "synem marnotrawnym". Wówczas klub nie był zainteresowany jego powrotem, jednak teraz o ściągnięcie piłkarza apeluje ponoć sam Ancelotti. Według źródła Włoch poprosił Florentino Pereza, aby wypożyczyć Karima Benzemę z Al-Ittihad do końca sezonu. Jeśli prezes Realu zgodzi się na taki układ, a Francuz zaakceptuje warunki krótkiej umowy, możemy być świadkami spektakularnego powrotu.

Florentino Perez miał powiedzieć "nie" dla ponownego ściągania Benzemy, jednak plotki o takiej reakcji prezesa w mediach społecznościowych zdementował brat piłkarza, jasno stwierdzając, że to nieprawda. "Fake news" - napisał brat Francuza. Jego rekcję na portalu X udostępnił Fabrizio Romano.

36-latka spokojnie można nazwać legendarnym napastnikiem Realu Madryt, w barwach którego wystąpił w 648 meczach, strzelając 354 bramki. Po odejściu z Lyonu 2009 roku za 35 milionów euro Benzema nieprzerwanie przez 14 lat był głównym napastnikiem hiszpańskiego zespołu. W obecnej sytuacji piłkarz mógłby być dla drużyny Ancelottiego ogromnym wzmocnieniem. A to dlatego, że po nieudanej próbie ściągnięcia Kyliana Mbappe z PSG w obecnym sezonie Real gra bez klasowej "dziewiątki". Co prawda jest nią Joselu, jednak dyspozycja 33-latka pozostawia wiele do życzenia. Z pewnością niejeden kibic chciałby jeszcze raz zobaczyć Karima Benzemę w koszulce madryckiego klubu.

