Griezmann podszedł do rzutu karnego. Niebywałe, co stało się później [WIDEO]

Cztery porażki z rzędu. Tak mizernie wygląda bilans ligowy Sevilli, której grozi spadek. Aż trudno w to uwierzyć, ale Andaluzyjczycy, którzy aż pięć razy triumfowali w Lidze Europy i dwa razy w Pucharze UEFA, mają poważne kłopoty w La Lidze, bo ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie punkt. Co innego Atletico, które co prawda ma nikłe szanse na mistrzostwo, to jednak zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a przy okazji gra w Lidze Mistrzów. Oba kluby spotkały się w ćwierćfinale Pucharu Króla.

W czwartek na Estadio Vicente Calderón Atletico podejmowało Sevillę. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy goli, choć dużą przewagę mieli gospodarze. Najlepszą okazję zmarnował Antoine Griezmann. W 26. minucie Marcao popełnił faul we własnym polu karnym, a Francuz podszedł do rzutu karnego. Griezmann jednak się poślizgnął, podczas uderzenia, i piłka pofrunęła nad bramką.

Kto zagra w półfinale Pucharu Króla?

Realu już nie ma w Copa del Rey, bo został wyeliminowany właśnie przez Atletico. Z kolei Barcelona odpadła w środę, gdy lepszy okazał się Athletic Bilbao. Oprócz Basków, w najlepszej czwórce znalazł się także Real Mallorca, który niespodziewanie wygrał 3:2 z Gironą, liderem La Ligi. W półfinale zobaczymy także Real Sociedad, który wyeliminował Celtę Vigo.

Półfinały (dwumecz) są zaplanowane na 7 i 28 lutego, a finał 6 kwietnia na Estadio La Cartuja w Sewilli.