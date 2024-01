TVP finalizuje umowę, na którą czekają Polacy! Chaos nie jest jej straszny

To ma być pierwszy, cenny piłkarski kontrakt TVP odkąd w stacji doszło do zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych. Przypomnijmy, że w grudniu Tomasz Sygut decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastąpił na stanowisku prezesa publicznego nadawcy Mateusza Matyszkowicza. W siedzibie stacji na ul Woronicza, doszło też do zawirowań w wielu redakcjach, również sportowej. Powołanego pół roku temu kierownika TVP Sport Krzysztofa Zielińskiego zastąpił były rzecznik i team menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

Trudne czasy i rozmowy z Viaplay

Podczas zmian personalnych, zamieszania w telewizyjnych budynkach, protestach, chaosu komunikacyjnego i publicznych sporów "starej ekipy" z nową, trudno było o normalne funkcjonowanie redakcji, a co dopiero podejmowanie strategicznych decyzji czy prowadzenie rozmów dotyczących zakupu praw telewizyjnych. Na szczęście ostatnie tygodnie były już spokojniejsze, a według naszych informacji władze TVP prowadziły rozmowy z przedstawicielami Viaplay odnośnie sublicencji na spotkania Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy (LKE). Stołeczny klub awansował w tych rozgrywkach do 1\16 finału.

Przypomnijmy, że dotychczasowe, grupowe mecze ekipy Kosty Runjaicia w LKE TVP pokazywała dzięki porozumieniu z Viaplay. Ze skandynawską platformą udało się wynegocjować, by publiczny nadawca mógł pokazywać zarówno domowe, jak i wyjazdowe mecze legionistów. Podobnie było zresztą w przypadku spotkań Rakowa Częstochowa w Lidze Europy. Była to bardziej atrakcyjna dla widzów TVP umowa niż te zawierane w poprzednich latach. Wtedy to skandynawski nadawca zgodził się jedynie na pokazywanie na otwartej antenie meczów domowych naszych pucharowiczów w zamian za opłatę licencyjną i produkcję z nich sygnału. Platforma wykorzystała archaiczność polskiej ustawy o radiofonii i telewizji, w której nie ma zapisów dotyczących tego, że mecze LKE z udziałem polskich drużyn muszą być na otwartej antenie telewizyjnej. Poza tym jak przekazywali nam eksperci od prawa medialnego Viaplay pod tą ustawę nie podlega, bo nie jest "nadawcą programu telewizyjnego".

Być może również wobec kłopotów finansowych i decyzji o opuszczeniu polskiego rynku Viaplay w tym sezonie podzielił się prawami z TVP do wszystkich "polskich" meczów w LKE i LE.

Negocjacje finalizowane, wkrótce ogłoszenie?

Umowa na sezon 2023/24 kończyła się jednak w grudniu po fazie grupowej. Awans Legii sprawiał, że trzeba było negocjować nowe porozumienie. To też w ostatnich tygodniach się działo. Jak usłyszeliśmy, negocjacje są właściwie finalizowane, więc można zakładać, że po podpisaniu umowy już niebawem TVP przekaże kibicom dobre informacje.

Według naszych informacji – tak jak do tej pory – negocjowano zarówno spotkania domowe i wyjazdowe. Pierwszy mecz Legia zagra z Molde na wyjeździe już 15 lutego o 18:45. Rewanż dokładnie tydzień później w Warszawie o godz. 21.00.

Według naszych kolejnych informacji w negocjacjach omawiano też ewentualne spotkania 1/8 finału LKE. Te odbędą się bowiem już 7 i 14 marca. Wiele wskazuje na to, że w przypadku awansu Legii sublicencja byłaby dość sprawnie przedłużona o kolejną rundę.

Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie Lech Poznań doszedł aż do ćwierćfinału LKE. Prawa do pokazywania tych rozgrywek (a także LE) Viaplay ma do końca obecnego sezonu i jest to ostatni rok trzyletniego kontraktu. W ramach rozgrzewki przed europejskimi emocjami Legii, które czekają nas w lutym, Viaplay pokazuje obecnie sparingowe międzynarodowe mecze Legii podczas jej zgrupowania w Turcji.