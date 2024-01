"Dużo narzekamy na nadużycia kościoła, ale jakoś o nich niewiele się mówi"

Pod koniec ubiegłego tygodnia mężczyzna został aresztowany pod zarzutem gróźb oraz napaści seksualnej co najmniej dziewięciorga dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Ich rodzice mieszkający w dzielnicy Montequinto, czyli tam, gdzie mieszkał również trener, poszli na policję, a Wydział Rodziny i Opieki nad Kobietami (UFAM) przeprowadził akcję w Dos Hermanas (niedaleko Sewilli), podczas której pojmano oskarżonego.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Trener piłki nożnej aresztowany w Hiszpanii. Został oskarżony o molestowanie dziewięciorga dzieci

Hiszpańska międzynarodowa agencja informacyjna (EFE) podała, że sprawa trafiła do Sądu Śledczego, który niespodziewanie nakazał zwolnienie mężczyzny. Do czasu rozprawy sędzia zastosował jednak środki zapobiegawcze, a Boliwijczyk ma zakaz zbliżania oraz porozumiewania się z ofiarami, a ponadto nie może wykonywać żadnego zawodu.

"Ten młody człowiek jest bardzo oddany szkoleniu grupy dzieciaków z młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Dochodzenie spróbuje teraz wyjaśnić, czy mógł znęcać się nad niektórymi zawodnikami i w ten sposób zwiększyć liczbę zgłaszających się rodzin" - przekazała Antena 3.

I choć policja podała, że "sprawa pozostaje otwarta", to bardzo szybko wyrok wydali już fani na Twitterze. "Na ognisko z nim", "gwałciciel", "jest jedno rozwiązanie - więzienie", "jeśli to prawda, to należy mu się kastracja", "kolejny imigrant gwałcący hiszpańskie dzieci. Zawsze to samo. Codziennie. Każdego pieprzonego dnia", "dużo narzekamy na nadużycia kościoła, ale jakoś o trenerach niewiele się mówi" - możemy przeczytać.

To nie jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie. Nie tak dawno obszernie rozpisał się na ten temat Dawid Szymczak ze Sport.pl, który przeprowadził ciekawą rozmowę z Agnieszką Syczewską, radczynią prawną pracującą nad stworzeniem Polityki Bezpieczeństwa oraz Martą Furmańczuk, koordynatorką ds. bezpieczeństwa dzieci PZPN.