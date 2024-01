Był kandydatem na selekcjonera Polaków. Teraz rusza na pomoc innej kadrze

Po mistrzostwach świata w Katarze reprezentacja Polski została bez selekcjonera. Jednym z kandydatów do objęcia tego stanowiska był Herve Renard, który wcześniej z sukcesami prowadził inne drużyny narodowe. Teraz jedna z nich znalazła się w dużej potrzebie i doszła do wniosku, że to właśnie Francuz powinien ją ratować. W związku z tym jest gotowa na krok, który "L'Equipe" określa jako "bezprecedensowy".

