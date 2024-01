Sensacja! Korea Południowa naprawdę to zrobiła... A trener? Hit [WIDEO]

Korea Południowa udanie rozpoczęła zmagania na tegorocznym Pucharze Azji. W pierwszym meczu pokonała 3:1 Bahrajn. Następnie dość nieoczekiwanie zremisowała 2:2 z Jordanią. W ostatnim spotkaniu grupowym zmierzyła się z Malezją, która wróciła do tych rozgrywek po 17 latach. Zdecydowanym faworytem byli Koreańczycy.

Sensacja w Pucharze Azji. Korea Południowa zatrzymana przez Malezję

Drużyna prowadzona przez Juergena Klinsmanna lepiej rozpoczęła to starcie i objęła prowadzenie w 21. minucie po golu Jeonga Woo-Yeonga. W drugiej części meczu do głosu nieoczekiwanie doszli Malezyjczycy, którzy w nieco ponad 10 minut strzelili dwa gole. Na listę strzelców wpisali się Faisal Halim i Arif Aiman. Pod koniec spotkania Koreańczycy rzucili się do odrabiania strat. I przyniosło to efekty. W 83. minucie piłkę do własnej bramki wpakował Syihan Hazmi, a w doliczonym czasie gry gola na 3:2 strzelił Son Heung-Min.

Wydawało się, że Korea dowiezie zwycięstwo do końca. Malezja ponownie jednak zaskoczyła rywali. W 15. minucie doliczonego czasu gry bramkę zdobył Romel Morales i tym samym doprowadził do wyrównania. Ostatecznie wynik się już nie zmienił i Korea zremisowała sensacyjnie z Malezją 3:3. Z takiego wyniku zadowolony był jednak szkoleniowiec Koreańczyków Juergen Klinsmann, a kamery zarejestrowały uśmiech na jego twarzy. Z czego wynika radość trenera? Dzięki stracie punktów jego zespół nie zajął pierwszego miejsca i uniknie w 1/8 finału Japonii.

Korea Południowa 3:3 Malezja

Strzelcy: Jeong Woo-Yeong (21'), Syihan Hazmi (samobój 83'), Son Heung-Min (90+4'); Faisal Halim (51'), Arif Aiman (62'), Romel Morales (90+15')

Tej ekipy starały się uniknąć również pozostałe drużyny. Jordania zmierzyła się z Bahrajnem w okrojonym składzie i w efekcie przegrała 0:1, kończąc rywalizację na trzecim miejscu. Pierwszą pozycję finalnie zajął Bahrajn, który w dalszej fazie zagra właśnie z Japonią. Koreę natomiast prawdopodobnie czekać będzie starcie z Arabią Saudyjską, a Jordania może zagrać z Irakiem lub Katarem. Malezja z kolei odpadła już z rywalizacji.

Tabela grupy E

Bahrajn 6 pkt Korea Południowa 5 pkt Jordania 4 pkt Malezja 1 pkt

