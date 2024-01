Kuriozum w meczu Legii Warszawa. I jeszcze ten gol... [WIDEO]

Legia Warszawa przebywa obecnie na zgrupowaniu w tureckim Belek. Trener Kosta Runjaić nie może już liczyć choćby na Makanę Baku czy Bartosza Slisza, który przeniósł się do Atlanty United, natomiast do jego drużyny dołączył ostatnio Japończyk Ryoya Morishita. Pierwszy sparing wicemistrzów Polski poszedł po ich myśli, ponieważ pokonali Ordabasy Szymkent po golu Juergena Elitima.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Legia Warszawa remisuje z Rapidem Wiedeń. Nieszczęśliwa wpadka Kacpra Tobiasza

Czwartkowe spotkanie pomiędzy Legią a Rapidem Wiedeń rozpoczęło się znacznie lepiej dla rywali. Nie dość, że skutecznie grali wysokim pressingiem, to dwa razy mocno zagrozili bramce Kacpra Tobiasza, ale ich strzały nieznacznie minęły słupek. W 20. minucie bramkarz Legii musiał się jednak sporo wysilić, aby obronić uderzenie Guido Burgstalle'a, które zmierzało wprost pod poprzeczkę. Piłkarze Kosty Runjaicia grali dość ospale i nie byli w stanie stworzyć sobie dogodnej okazji w pierwszej połowie. Tym samym do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Trener Legii postanowił zatem dokonać sporo zmian i wprowadzić na murawę aż sześciu nowych zawodników. Niewiele się jednak zmieniło. Wicemistrzowie Polski wciąż nie mieli pomysłu na zagrożenie bramki Niklasa Hedla. W 57. minucie po dośrodkowaniu Morishity świetną szansę do zdobycia bramki miał Kapustka, lecz nie trafił czysto w piłkę i jego uderzenie bezproblemowo obronił bramkarz. Niedługo później to rywale ruszyli do ataku, a po strzale Burgstalle'a, futbolówka odbiła się od jednego z obrońców i przelobowała zaskoczonego Tobiasza. "Rywale zdobyli bramkę w zdecydowanie najlepszym momencie Legii" - relacjonowali komentatorzy.

Po tym trafieniu Runjaić dokonał kolejnych roszad, ale tym razem zwłaszcza w formacji ofensywnej, ponieważ na boisku pojawili się choćby Blaz Kramer czy Gil Dias. Bardzo szybko Legia zaczęła zyskiwać przewagę na połowie rywala, choć wciąż brakowało konkretów. Wreszcie w 77. minucie rzut karny, który został podyktowany za zagranie ręką, pewnie wykorzystał Josue i dał wyrównanie. Nic więcej już się nie wydarzyło i mecz zakończył się rezultatem 1:1.

Skład Legii: Tobiasz - Pankov (46' Jędrzejczyk), Kapuadi, Ribeiro (46' Burch) - Wszołek (46' Kun), Elitim (46' Augustyniak), Kapustka (61' Rejczyk), Morishita (61' Dias) - Gual (46' Josue), Pekhart (46' Rosołek), Muci (61' Kramer)

Legia Warszawa - Rapid Wiedeń 1:1 (0:0)

Gole: Josue (77' k.) - Burgstaller (63')

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]