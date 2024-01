Szykuje się wielki hit! Galatasaray obserwuje Polaka na każdym meczu

Galatasaray Stambuł zaciekle walczy o mistrzostwo Turcji z lokalnym rywalem - Fenerbahce, w barwach którego występuje reprezentant Polski Sebastian Szymański. Jak się jednak okazuje, może tak się stać, że również Galata będzie miała w najbliższym czasie w swoim składzie Polaka.

Galatasaray raczej nie ściągnie Modera, ale ma na oku Jakuba Kałuzińskiego z Antalyasporu

Nowe informacje na ten temat podaje portal Meczyki.pl, który odniósł się m.in. do pogłosek z ostatnich dni na temat zainteresowania Galatasaray Jakubem Moderem z Brighton & Hove Albion. 24-latek w ostatnich miesiącach wrócił do gry po półtorarocznej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją kolana. Pięciokrotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych w Premier League oraz wystąpił w podstawowym składzie Brighton w spotkaniu Pucharu Anglii. Jego forma jest jeszcze daleka od tego, co prezentował przed kontuzją, ale oczywiste jest, że Moder po prostu potrzebuje czasu i gry, żeby krok po kroku do niej wracać.

Według Meczyków Jakub Moder do Stambułu się nie wybiera, a i Galatasaray nie rozmawiało ani z Brighton, ani z otoczeniem Polaka na temat potencjalnego transferu. Pojawiła się za to propozycja wypożyczenia do hiszpańskiej Sevilli, niemniej jednak reprezentant Polski chce pozostać w Brighton do końca sezonu, tym bardziej że walczy o nowy kontrakt. W tej sprawie czekają go kluczowe miesiące, bo obecna umowa Polaka z "Mewami" wygasa z końcem czerwca 2025 roku, a obie strony czekają na to, jak będzie wyglądał powrót zawodnika do najwyższej dyspozycji w kolejnych tygodniach.

Galatasaray Stambuł ma jednak interesować się innym polskim pomocnikiem, a jest nim grający już w Turcji Jakub Kałuziński z Antalyasporu. 21-letni wychowanek Lechii Gdańsk także jest środkowym pomocnikiem w typie "box to box", którego szuka Galata.

Kałuziński, który latem zamienił Lechię na Antalyaspor, w Turcji spisuje się bardzo dobrze, dzięki czemu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny najpierw Nuriego Sahina (odszedł do Borussii Dortmund), a obecnie Sergena Yalcina. Rozegrał 15 meczów ligowych oraz 3 w Pucharze Turcji, a jego zespół zajmuje aktualnie piąte miejsce w tureckiej Super Lig.

Jak podają Meczyki, wysłannicy Galatasaray są na każdym meczu Antalyasporu, m.in. by oglądać właśnie Kałuzińskiego. A najbliższe dni pokażą, czy w sprawie potencjalnego transferu 21-latka do Stambułu pojawią się konkrety.