Sensacyjny transfer byłego reprezentanta Polski. W kraju się zagotuje

Mariusz Stępiński, który w maju skończy 29 lat śmiało może się określać mianem europejskiego obieżyświata. Właśnie podpisał kontrakt ze swoim siódmym zagranicznym klubem. Kierunek tego transferu dla wielu może być zaskoczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Mariusz Stępiński zmienia klub, ale nie ligę. Trafia do największego rywala

Od 2016 roku Mariusz Stępiński nieprzerwanie występuje za granicą. To wówczas zamienił Ruch Chorzów na grające we francuskiej Ligue 1 FC Nantes. Początek był niezły. W pierwszych 13. kolejkach Polak zdobył trzy gole i zanotował trzy asysty, ale ostatecznie po roku gry na Stade de la Beaujoire przeniósł się do Włoch. Najpierw na zasadzie wypożyczenia.

W Italii został na kolejne cztery sezony. Grał w obu klubach z Verony - Chievo i Hellasie, a także reprezentował barwy Lecce. Łącznie na Półwyspie Apenińskim rozegrał ponad 100 meczów, w których zdobył 21 goli. Na rozkładzie miał między innymi bramkarzy Juventusu, Milanu, Romy, Interu, czy Napoli.

Od 2021 roku Stępiński występuje natomiast na Cyprze. Reprezentował barwy Arisu Limassol, z którym zdobył mistrzostwo kraju. Dzięki temu w eliminacjach do Ligi Mistrzów miał okazję rywalizować z Rakowem Częstochowa. Niestety miniona runda jesienna nie była udana w jego wykonaniu. Grał mniej i strzelał mało goli.

W czwartek niespodziewanie okazało się, że wiosnę Stępiński spędzi w innym cypryjskim klubie. Podpisał bowiem 2,5-letni kontrakt z Omonią Nikozja. To jeden z największych rywali Arisu. Transfer zatem może szokować, zwłaszcza na tamtejszym rynku.

Stępiński to czterokrotny reprezentant Polski i uczestnik EURO 2016. Ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał jednak siedem lat temu. Wystąpił w spotkaniu z Meksykiem.