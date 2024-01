Szczęsny szczerze o relacji z synem. "Nie powiedział, o co chodzi"

W sierpniu zeszłego roku Wojciech Szczęsny rozpoczął swój siódmy sezon w barwach Juventusu. Od tamtej pory łącznie wystąpił w 19 meczach, w których zachował 11 czystych kont. Ponadto, od lat jest jednym z najlepszych polskich bramkarzy. Talent do gry odziedziczył zapewne po ojcu Macieju, który w latach 1991-1996 był reprezentantem kraju. Nie jest tajemnicą, że obaj od wielu lat nie utrzymują kontaktu. - Relacji w ogóle nie ma, więc ciężko mi ją nazwać trudną - powiedział otwarcie swego czasu Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Kwartalnikiem Sportowym".

Maciej Szczęsny o synu. "To zawsze boli"

Teraz głos w tej sprawie zabrał Maciej Szczęsny, który był gościem podcastu Łukasza Kadziewicza "W cieniu sportu" Przeglądu Sportowego Onet. 58-latek ujawnił, że jego syn, Wojciech, z dnia na dzień zerwał z nim kontakt. Ta przykra sytuacja sprawiła, że do dzisiaj odczuwa smutek.

- Nie jest tajemnicą, że od wielu lat nie mam kontaktu z synem. Urwał go z dnia na dzień. To zawsze boli, zawsze jest przykre. Dopóki nie będę miał kontaktu z nim, a być może nie będę go miał do końca życia, to będzie mnie to bolało. Dochodzi do tego czynnik niebagatelny, czyli zerwał kontakt z dnia na dzień i nie powiedział, o co chodzi - zdradził.

Jednocześnie podkreślił, że wciąż ogląda mecze z udziałem syna. - Różne rzeczy dostrzegam. Błędy, choć ostatnio zdarzają się Wojtkowi bardzo rzadko. Po prostu chciałbym, żeby był perfekcyjny i w każdej sytuacji przygotowany na najgorsze. Bardzo często doceniam klasę, refleks, waleczność. Uważam, że jest bardzo walecznym bramkarzem - dodał.

W przeszłości były reprezentant Polski wielokrotnie krytykował swojego syna w mediach i podważał jego powołanie do kadry. - Pierwsza bramka, którą puścił, to cyrk na kołach - mówił we wrześniu na łamach kanału "Cioną po oczach". W ten sposób odniósł się do straconego gola przez swojego syna w przegranym starciu 2:4 z Sassuolo.