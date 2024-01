Rzucił koszulką w Messiego na środku autostrady. Oto, co dostał w zamian [WIDEO]

Lionel Messi pod koniec 2022 roku spełnił swoje największe marzenie i poprowadził reprezentację Argentyny do mistrzostwa świata. Dla rodaków jest postacią równie ikoniczną, co Diego Maradona. Ci na każdym kroku dają mu oznaki uwielbienia. Ostatnio piłkarza, który przygotowuje się do nowego sezonu w barwach Interu Miami, spotkała niecodzienna sytuacja. Jeden z fanów zdecydował się na odważny krok, gdy dostrzegł Messiego w miejscu publicznym. Jak zareagował piłkarz na "zaczepkę"?

