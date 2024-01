Smutny koniec kariery reprezentanta Polski w MLS. Ten komunikat mówi wszystko

Kamil Jóźwiak zagrał w ciągu dwóch lat w 55 meczów dla Charlotte FC. W tym czasie strzelił 4 bramki i zanotował 12 asyst. To nie są dobre liczby polskiego skrzydłowego.

Koniec przygody Jóźwiaka z Charlotte

Choć Polak ma ważny kontrakt z amerykańskim klubem do końca czerwca 2025 r., to wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z klubem zakończy się znacznie szybciej. Niewykluczone, że już w najbliższych tygodniach, bo został wystawiony przez Charlotte na listę zawodników na sprzedaż.

O decyzji klubu poinformował na konferencji prasowej nowy trener, Dean Smith. Anglik zebrał ogromne doświadczenie na Wyspach Brytyjskich, prowadząc Walsall, Brentford, Aston Villę, Norwich i w końcówce zeszłego sezonu Leicester City, ale nie uratował byłego mistrza kraju przed spadkiem. W grudniu został zatrudniony przez Charlotte, to jego pierwsza przygoda trenerska poza Anglią.

Trener wyjawił, że Jóźwiak nie wybrał się na obóz przygotowawczy Charlotte przed nowym sezonem Major League Soccer, który rusza pod koniec lutego. Związane jest to z pracami klubu jak jego transferem.

Z jednej strony Charlotte chce poszukać skrzydłowego o zupełnie innym profilu niż Jóźwiak. Z drugiej na transfer miał też nalegać sam Polak, który chce wrócić do Europy, bo chce być dostrzegany przez selekcjonera Michała Probierza i wrócić do reprezentacji Polski

Jak informował Tomasz Włodarczyk, w ostatnim czasie o Jóźwiaka pytało kilka tureckich klubów, więc to jest najbardziej prawdopodobny kierunek dla niego. Wyklucza się powrót do Lecha Poznań ze względu na zbyt wysoki ewentualny koszt transakcji dla "Kolejorza".

Transfermarkt wycenia Kamila Jóźwiaka na 2,5 mln euro.