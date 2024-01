Sensacja! Polak bohaterem meczu. Drągowski nie będzie dobrze wspominał tego debiutu [WIDEO]

Bartłomiej Drągowski pod koniec zeszłego tygodnia przeniósł się ze Spezii do Panathinaikosu Ateny. Polski bramkarz doczekał się debiutu, ale raczej nie będzie go miło wspominał. Skutecznie zepsuł mu go inny Polak, grający na co dzień w Grecji - Karol Angielski. To m.in. on pokonał Drągowskiego i przyczynił się do sensacyjnego zwycięstwa Atromitosu.

3 https://twitter.com/gardener89704/status/1750239889239519473 Otwórz galerię Na Gazeta.pl