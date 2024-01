Sceny przed meczem Barcelony. Specjalna wiadomość do Lewandowskiego

W środę o 21:30 FC Barcelona rozpoczęła ćwierćfinałowy mecz Pucharu Króla przeciwko Athletic Bilbao. Około pół godziny przed pierwszym gwizdkiem na stadionie rywali mistrzów Hiszpanii pojawiła się garstka kibiców. Jedna z młodych fanek przygotowała specjalny baner skierowany do Roberta Lewandowskiego. Był to jasny sygnał, co dzisiaj kibice Barcelony myślą o Polaku, który w ostatnim czasie mocno rozczarowuje.

