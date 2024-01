Polak z kolejnym golem w Turcji. Walczy o koronę króla strzelców [WIDEO]

Nie Sebastian Szymański i nie Krzysztof Piątek - najskuteczniejszym Polakiem w lidze tureckiej jest Adam Buksa. Napastnik sprowadzony przed sezonem z francuskiego Lens po raz kolejny trafił do siatki w barwach Antalyasporu. Polak przyczynił się do zwycięstwa nad Sivassporem i już puka do czołowej trójki klasyfikacji strzelców rozgrywek.

