Gwiazdor TVN zdradza, jak za ułamek wartości klubu przejął władzę w drużynie I ligi

Rafał Collins już wprowadza w klubie nowy porządek. Ściągnął trenera i dyrektora sportowego z Białorusi. Sam jednak nie wie, jak długo będzie miał wpływ na Zagłębie Sosnowiec, choć ma co do niego duże plany.

Collins nabył mniej niż jeden procent akcji Zagłębia. "Nie planowałem"

Do kupna udziałów w Zagłębiu Rafał Collins przygotowywał się od jakiegoś czasu. W grudniu zrobił analizę w celu wyceny planowanego zakupu udziałów. Początkowo chciał znacznie większy pakiet, niż ostatecznie uzyskał. Planował zostać większościowym właścicielem klubu z Sosnowca.

- Zacząłem robić due diligence w grudniu. To nadal trwa. Nie chcemy robić ruchów, które byłyby nieracjonalne. Mało tego: przyszedłem do prezydenta z chęcią zakupu 51% udziałów od razu - stwierdził przedsiębiorca w rozmowie z weszlo.com.

Przyznał, że zakupu jedynie 0,74 proc. akcji nie planował. W trakcie rozmów z władzami miasta, które były jedynym właścicielem Zagłębia, padł pomysł, że taki pakiet wystarczy, by Collins wszedł do klubu jako akcjonariusz. Celebryta przejął mały pakiet udziałów poza przetargiem. Po nim może albo zyskać więcej, albo stracić wszystkie swoje udziały.

- Nie planowałem tego. Prezydent Sosnowca także. Po prostu pojawił się taki sposób na to, żebym wszedł do klubu jako akcjonariusz i mógł zacząć działać, sprowadzić trenera, piłkarzy, pomagać klubowi. Potem dojdzie do przetargu. Jeśli ktoś mi to sprzątnie sprzed nosa, to cała moja robota… Niezależnie, co się stanie, będę miał satysfakcję. Jeśli opuszczę Zagłębie po nieudanym przetargu, to jako człowiek, który coś pomieszał, nakręcił medialność, dzięki temu pojawili się sponsorzy, pomógł. To nie będzie moja porażka. Ja nie zakładam porażki. Bo wszystko jest zależne ode mnie. To ja decyduję, czy będę naprawdę się starał, ciężko pracował, nie odpuszczał, czy zrealizuję swoje obietnice. Jeżeli je zrealizuję, to znaczy, że wywiązałem się ze swoich obietnic - ocenił Collins.

Przedsiębiorca nie zdradził, ile dokładnie zapłacił za wspomniane 0,74 proc. udziałów, ani ile pieniędzy zamierza wydać na dalsze działania. W wywiadzie dla Weszło przyznał jedynie, że będzie inwestował "wprost proporcjonalnie".

- Oznacza, że będę wkładał tyle, ile będzie potrzeba. Ja naprawdę uważam to za konkret. Czekamy na przetarg. Nie mogę dzisiaj określić budżetu - powiedział gwiazdor TVN. Podobnie mówił na konferencji prasowej.

Collins ma listę życzeń

Rafał Collins i nowy trener Zagłębia, Alaksandr Chackiewicz (były selekcjoner Białorusi ma polski paszport), mają gotową listę zawodników, których chcieliby ściągnąć zimą do Sosnowca. Celem będzie utrzymanie się w Fortuna 1. Lidze. Na półmetku rozgrywek zespół z Sosnowca zajmuje ostatnie miejsce.

- Widzieliśmy się z trenerem piętnaście minut przed konferencją i już wyciągnęliśmy listę piłkarzy. Widziałem też nazwiska zawodników, których trener nie widzi w przyszłości. Będziemy dyskutowali. Mamy pewną pulę piłkarzy. Muszę spotkać się z trenerem. Wtedy będę wiedział, o jakich kosztach rozmawiamy - przyznał.

Aby zrealizować cele biznesowe i transferowe, będzie potrzeba więcej pieniędzy. Collins chce przejmować Zagłębie razem z zewnętrznymi inwestorami. Jedno nazwisko wydaje się być niemalże pewne.

- Vadim Shablii, który jest Ukraińcem, jest w kręgu moich potencjalnych wspólników. Angażuje się. Znamy się dobrze - przyznał Collins. Shablii to szef ukraińskiej agencji ProStar, która promuje ukraińskich piłkarzy do zachodnich lig. Jednym z jej klientów jest Rusłan Malinowski, były piłkarz Atalanty Bergamo i Olympique Marsylia, dziś gra w Genoi. To Shablii polecił Collinsowi zatrudnie Chackiewicza.

Celem Collinsa jest awans Zagłębia do Ekstraklasy, zapewnienie stabilności finansowej i sportowej. Chce poprawić wszelkie aspekty funkcjonowania klubu i zminimalizować ryzyko jakichkolwiek afer.

- Mogę obiecać, że zostaną one poprawione, jeśli to ja przejmę pakiet kontrolny - podsumował i zapewnił też, że nie będzie w klubie "żadnych lewych interesów" z biznesmenami ze Wschodniej Europy.

Rafał Collins to przedsiębiorca i gwiazdor reality show nadawanych na antenie TVN. Razem z bratem Grzegorzem występował w takich programach jak "Odjazdowe bryki braci Collins", "Bracia Collins biorą się do roboty" i "Ameryka Express". Był także gościem Kuby Wojewódzkiego w jego talk show.