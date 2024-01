Kolejny zwrot ws. Benzemy. Francuz zabrał głos. Jaśniej się nie da

Karim Benzema z pewnością nieco inaczej wyobrażał sobie pobyt w zespole Al-Ittihad. Po tym, jak w lipcu zeszłego roku trafił do Arabii Saudyjskiej z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu, od razu stał się jedną z największych gwiazd tamtejszej ligi. Szybko jednak popadł w konflikt z ówczesnym trenerem Nuno Espirito Santo, w konsekwencji czego Portugalczyk został zwolniony. Mimo to Benzema nadal nie był zadowolony. Zaliczył wiele przeciętych meczów, przez co kibice wymyślili mu kompromitujący przydomek "Ben Hazima" - "Syn Porażki". W końcu Francuz nie wytrzymał.

Karim Benzema zdementował plotki ws. transferu. "Media już nie wiedzą, co wymyślać"

Kilka tygodni temu Karim Benzema "uciekł" z Bliskiego Wschodu. W okresie przygotowawczym nie pojawiał się na treningach ani w siedzibie klubu, przez co trener Al-Ittihad Marcelo Gallardo nie zabrał go na obóz w Dubaju. W międzyczasie media cały czas uzupełniały listę potencjalnych klubu z Europy, do których mógłby trafić piłkarz. Wymieniano m.in. Paris Saint-Germain, Chelsea czy Lyon, którego jest wychowankiem. Następnie osoby z otoczenia Benzemy na łamach "L'Equipe" stwierdziły, że przynajmniej do czerwca 36-latek jednak zostanie w obecnym klubie i niebawem wróci do treningów. Z kolei francuska agencja prasowa AFP we wtorkowe popołudnie przekazała zupełnie inne informacje.

"Karim Benzema czuje 'presję' w saudyjskim klubie Al-Ittihad i chce 'tymczasowo' odejść, powiedziało we wtorek AFP źródło bliskie klubowi" - napisano, dodając, że klub sam proponował mu wypożyczenie.

Na te słowa tym razem postanowił zareagować sam Benzema. Cytowany przez wspomniany dziennik "L'Equipe" przyznał, że na ten moment nie ma zamiaru odchodzić z zespołu obecnych mistrzów Arabii Saudyjskiej. Przy okazji Francuz utarł nosa dziennikarzom.

"To całkowita nieprawda! Media już nie wiedzą, co wymyślać. Im większe bzdury, tym lepiej" - wypalił 36-latek.

W pierwszej połowie sezonu Al-Ittihad spisało się znacznie poniżej oczekiwań. Obecnie klub Karima Benzemy z 28. punktami na koncie zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, tracąc aż 25 oczek do pierwszego Al-Hilal. Trzy ostatnie mecze Al-Ittihad kończyło porażką. Za to Francuz od momentu zmiany klubu rozegrał na Bliskim Wschodzie łącznie 20 spotkań, w których strzelił 12 bramek i zanotował pięć asyst.