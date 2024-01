Boniek zaskoczył, gdy zaczął mówić o Tusku i Morawieckim. "Nie jestem komuchem"

W ostatnich miesiącach toczyła się dyskusja na temat polityki, a PZPN. Tuż przed wyborami parlamentarnymi ogłoszono plan zbudowania nowego ośrodka treningowego piłkarskiego, a dofinansowanie tego projektu zapowiadał ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk. W międzyczasie doszło jednak do zmiany władzy. Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji, a w skład nowego rządu weszła Koalicja Obywatelska. Nowy szef resortu Sławomir Nitras zmienił decyzję Bortniczuka.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. PZPN. Wrócił także do czasów swojej prezesury

Tematy polityki i polskiej piłki nożnej wzajemnie przenikają się od jakiegoś czasu. Nie inaczej było podczas rozmowy, którą na kanale "Prawda Futbolu" Roman Kołtoń przeprowadził ze Zbigniewem Bońkiem, byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Prowadzący rozmowę przytoczył wywiad, którego tygodnikowi "Piłka Nożna" udzielił Adam Kaźmierczak - wiceprezes PZPN i prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Rozmowa została opatrzona znaczącym tytułem: "Zbyt mocne przechylenie polityczne". Kołtoń spytał Bońka, czy taka rozmowa może oznaczać początek wojny na górze związku. - Przeczytałem wywiad Adama, z wieloma kwestiami mogłem polemizować i się nie zgodzić przede wszystkim jeśli chodzi o zakres obowiązków prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej - powiedział.

W rozmowie pojawił się także wątek wyborów na prezesa PZPN, które mają się odbyć w 2025 roku. - Bardzo duże znaczenie będzie miało, jak się zachowa Ekstraklasa SA. Jeżeli Ekstraklasa SA poprze kogoś innego, to pewnie ciężko będzie walczyć o reelekcję - powiedział Boniek, dając Cezaremu Kuleszy (obecny prezes) sygnał, że być może jego kadencja zbliża się ku końcowi.

Zbigniew Boniek, który przez dziewięć lat kierował pracą PZPN (w latach 2012-2021), wspomniał także, jak wyglądały jego ostatnie chwile na tym stanowisku: - Powiedziałem z uśmiechem jedną rzecz: "panowie, tylko pamiętajcie jedną rzecz: rządźcie tak, żeby po dwóch latach ludzie nie zaczęli mówić, że Bońka brakuje" - zażartował.

Zbigniew Boniek zauważył, że obserwując z boku piłkarskie środowisko, widzi, jak ważne są wyniki osiągane przez reprezentację Polski. Czy aktualny prezes Cezary Kulesza ma szansę pójść w ślady poprzednika i kierować związkiem przez dwie kadencje? - Wiem, że prezes nie jest za to odpowiedzialny, ale to gdzieś idzie na bark prezesa [...]. Jeżeli będzie brak awansu do mistrzostw Europy, to ja uważam, że Czarkowi będzie bardzo trudno o reelekcję - powiedział Boniek.

Odniósł się także do sytuacji w wojewódzkich związkach piłki nożnej. To ciała, które podlegają PZPN. Boniek poruszył temat Mieczysława Golby - wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, do którego w ostatnich dniach wybrał się sam Kulesza. Obecny prezes odwiedził także ZPN na Śląsku.

- Pan Golba to wiadomo jest senator z rozdania PiS-u i człowiek Ziobry, człowiek z Solidarnej Polski. Zresztą Mietek nigdy nie ukrywał tego, że jest człowiekiem Ziobry. Nawet gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedział, że kiedy zdecydował się, żeby wejść do piłki, spytał się pana Ziobry, czy może. Wiadomo, że jak polityka za mocno wejdzie do sportu, to potem to wszędzie może różnie być - powiedział.

Wątek Mieczysława Golby został przez Bońka poruszony przy temacie upolitycznienia PZPN. Zapytał Kołtonia wprost: "Jakie polityczne zabarwienie miał PZPN?". Obaj uczestnicy rozmowy wskazali na Prawo i Sprawiedliwość. To temat, który ostatnio także był poruszany. Cezarego Kuleszę, w wywiadzie dla weszło.com, bronił między innymi wspominany już minister Kamil Bortniczuk.

Tak były szef PZPN wspominał czasy, w których to on był prezesem związku i współpracował z władzami naszego kraju. Okazuje się, że nie z każdym wyglądała ona tak samo. - Jak zostałem prezesem, to przez pierwsze trzy lata miałem Platformę Obywatelską, a potem Prawo i Sprawiedliwość. Muszę powiedzieć, że z panem Tuskiem nie byłem na ty, ale z panem Morawieckim jestem na ty. Mimo że nie jestem żadnym człowiekiem z PiS-u i też nie jestem komuchem, jak mnie niektórzy teraz nazywają - powiedział.

- Musiałem współpracować z partią rządzącą, możesz mieć z tego 100 tysięcy określonych korzyści dla polskiej piłki. Jestem z panem Morawieckim na ty, ale nikt nigdy nie mógł powiedzieć, że Polski Związek Piłki Nożnej był osaczony, czy obezwładniony, upolityczniony. Zawsze miałem taki sam sposób zapraszania gości - wyjaśniał chwilę potem.