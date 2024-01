Dostaje miliony euro za każdym razem, gdy mąż ją zdradza. "Napisane czarno na białym"

Mauro Icardi oraz Wanda Nara pobrali się w 2014 roku. Ich związek od początku był bardzo burzliwy. Para wielokrotnie rozstawała się, a następnie wracała do siebie, co dość mocno wpływało na karierę piłkarza. Miał on sporo problemów na boisku. Powodem wzlotów i upadków były rzekome liczne zdrady Argentyńczyka. Za każdym razem jednak partnerka wybaczała mu. Okazuje się, że nie robiła tego zupełnie bezinteresownie.

Mauro Icardi zgodził się podpisać niewiarygodna umowę. Żona nie dała mu wyboru

Jak wyjawił dziennikarz Jorge Lanata, Nara zmusiła Icardiego do podpisania dość specyficznej umowy, która ma skutecznie zniechęcić piłkarza do kolejnych romansów. W przypadku kolejnego skoku w bok, będzie on musiał ponieść surowe konsekwencje. I nie chodzi o rozstanie z żoną.

Okazuje się, że w dokumencie zawarto klauzulę, na mocy której partnerka Argentyńczyka otrzyma kilka milionów euro za każdą jego zdradę. - To jest napisane czarno na białym - podkreślił dziennikarz, cytowany przez "Markę". Sami zainteresowani, co jasne, nie potwierdzili doniesień mediów.

Nara to jedna z najpopularniejszych WAGs (ang. wifes and girlfriends, określenie na partnerki piłkarzy - red) na świecie. Jest również bizneswoman i prezenterką telewizyjną. Często dzieli się z internautami kulisami ze związku z Icardim.

Żona Icardiego opowiedziała, co dzieje się w ich sypialni. Niesamowite słowa

Ostatnio zdobyła się na szczere wyznanie i zdradziła nieco szczegółów z ich życia intymnego, co zszokowało kibiców. - Przede mną około 200 kobiet przewinęło się przez to łóżko. Po mnie materac uległ całkowitej destrukcji. Nie można było z niego już dłużej korzystać - żartowała w jednym z programów telewizyjnych.

Opowiedziała też o przygodnych relacjach męża z innymi kobietami. - Miał aż cztery telefony. Używał ich w zależności od kobiet, do których dzwonił, a miał je na różnych kontynentach. To szaleństwo. Jeden z telefonów był tym "właściwym". Za jego pośrednictwem odbierał połączenia z klubu. Reszta służyła, by dzwonić do kobiet. W końcu wzięłam je i wrzuciłam do wody, nic mu nie mówiąc. On szukał telefonów, nawet mu w tym pomagałam, ale oczywiście nie zostały znalezione - wyjawiła.

Mauro Icardi trafił we wrześniu 2022 roku na wypożyczenie do Galatasaray Stambuł, a po niespełna roku turecki klub zdecydował się na jego wykupienie. Tam radzi sobie znakomicie. W tym sezonie wystąpił w 28 meczach, zdobywając 17 bramek i sześć asyst. W przeszłości grał dla takich klubów, jak PSG, Inter Mediolan czy FC Barcelona, ale w jej młodzieżowych drużynach.