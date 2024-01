Chińczycy wpadli w furię przez Ronaldo. Przekroczyli granicę [WIDEO]

Saudyjskie Al-Nassr w ramach okresu przygotowawczego do nadchodzącej rundy miało się zmierzyć w najbliższych dniach z dwoma chińskimi zespołami - Shanghai Shenhua (24 stycznia) oraz Zhejiang Professional (28 stycznia). Oba spotkania zostały jednak odwołane ze względu na uraz Cristiano Ronaldo, który wywołał w kraju gigantyczną euforię.

- Przyjeżdżam do Chin od sezonu 2003/04. Czuję się tu jak w domu - drugim domu. Zawsze czułem się tu wyjątkowo. Jest mi przykro. Wiem, że wam też jest przykro, szczególnie ludziom, którzy kochają Cristiano, ale patrzmy pozytywnie. Nie anulowaliśmy meczu. Chcemy przenieść spotkanie na inny termin i tu wrócić. Wrócimy tu - zapowiedział Portugalczyk.

Kibice eksplodowali po decyzji Cristiano Ronaldo. Zaatakowali hotel Al-Nassr

Mimo że sam piłkarz przeprosił kibiców, to poczuli się oni oszukani. Nie mieli zatem skrupułów, aby wtargnąć do hotelu, w którym znajdowali się piłkarze saudyjskiej drużyny. W sieci pojawiło się bardzo dużo materiałów wideo, przedstawiających wściekłych kibiców ubranych w koszulki Portugalczyka, którzy wierzyli, że uda im się zobaczyć idola na żywo. Kiedy udało im przedostać się do wnętrza budynku, zaczęli głośno wykrzykiwać jego nazwisko.

O całej sprawie rozpisała się już część zagranicznych mediów m.in. "The Sun", Eurosport, Sportskeeda czy "Daily Mail". Mimo ogromnego rozczarowania chińskich fanatyków, zespół Portugalczyka opublikował konkretne oświadczenie w sieci. Nie dość, że postanowiono zorganizować nową datę meczu, to rzekomo pieniądze za zakupione bilety zostaną zwrócone kibicom.

Al-Nassr rozegra kolejne starcie towarzyskie już w najbliższym tygodniu. Najpierw zmierzy się z drużyną Leo Messiego Interem Miami (1 lutego), a następnie zagra z Al-Hilal (8 lutego).