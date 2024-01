Co za wieści ws. Marciniaka! Niepowtarzalna okazja

WOŚP niemal co roku bije rekordy zebranych pieniędzy na różne cele związane z opieką zdrowotną. Od czasu powstania fundacji, uzbierała ona ponad 1,755 miliarda złotych. Zeszłoroczny finał był rekordowy - Polacy przekazali w nim ponad 186 milionów złotych.

Marciniak gra razem z WOŚP. Oto co przekazał na aukcje

W działania związane z organizacją finałów angażuje się mnóstwo osób - wolontariusze, sportowcy, politycy, gwiazdy showbiznesu. Ci najbardziej znani wykorzystują swoją popularność nie tylko do promowania zbiórki, ale również do jej wsparcia. Najczęściej robią to za pomocą aukcji, na których można wygrać np. udział w Camp by Ann Anny Lewandowskiej.

Czasem zdarza się, że przekazywane są przedmioty o zdecydowanie większej wartości sentymentalnej. Sędzia Bartosz Frankowski oddał na aukcję złoty medal, który otrzymał za bycie arbitrem VAR w finale zeszłorocznej Ligi Mistrzów.

A co w ramach licytacji przekaże Szymon Marciniak? Kibice piłkarscy, którzy chcieliby poznać sędziego, mają ku temu świetną okazję, bo mogą zjeść z arbitrem kolację w dowolnej warszawskiej restauracji. Na razie taka gratka została wyceniona przez licytujących na nieco ponad 3000 złotych - link do aukcji.

To jednak nie wszystko. Jeżeli komuś kolacja nie wystarcza, to może kupić voucher na wspólny wyjazd na zagraniczny mecz, który poprowadzi Szymon Marciniak. Ta aukcja na razie osiągnęła cenę niemal 9000 złotych. Jej organizator poza towarzystwem sędziego, gwarantuje też pokrycie kosztów transportu, hotelu, wyżywienia, biletu oraz tajemniczą dodatkową niespodziankę - link do aukcji.

W zeszłym roku Szymon Marciniak przekazał na WOŚP liczne gadżety związane z finałem mistrzostw świata. Łącznie wsparły one cel finału kwotą niemal 30 tysięcy złotych. Sędzia przekazał też turniejowe koszulki. One zostały wylicytowane za 37 i 29 tysięcy złotych.