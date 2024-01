Skandal na wielkim turnieju. Przekroczyli granicę. Burza w sieci [WIDEO]

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej kompletnie zawodzi. Przegrała mecze z Nigerią (0:1) i Gwineą Równikową (0:4) i wygrała jedynie z Gwineą Bissau (2:0). Teraz jej szanse na awans zależą już tylko od wyników innych drużyn i nie są zbyt duże.

Skandal w Pucharze Narodów Afryki. To nagranie spowodowało burzę

Puchar Narodów Afryki początkowo miał się odbyć w Gwinei oraz latem 2023 roku - co tylko pokazuje, jak wiele problemów sprawia organizacja tego turnieju. I obecni gospodarze również nie mają łatwo. Agencja prasowa "Associated Press" donosiła już o problemach kibiców, którzy chcieli kupić bilety. Okazało się, że wielu z nich nie ma takiej możliwości, mimo że stadiony wcale nie wypełniają się do ostatniego krzesełka. Kontynentalna federacja CAF uważa jednak, że problemów nie ma.

Pytanie, czy tak samo organizatorzy podejdą do nagrania, które w ostatnich dniach obiegło internet. Osasu Obayiuwana - były dziennikarz BBC - opublikował w serwisie X wideo, na którym widać, jak służby przeszukują ludzi przed wejściem na stadion. Problem w tym, że odbyło się to z naruszeniem wszelkich granic. "Jak iworyjskie służby mogą myśleć, że to jest w porządku?" - napisał.

Na nagraniu widać, jak funkcjonariuszka zdecydowanym ruchem łapie za piersi przechodzących kontrolę kobiet. Część osób komentujących ten post próbowała bronić tych działań. Zwracali uwagę na to, że też jest kobietą, a przeszukiwane kibicki na całą sytuację reagowały śmiechem. Zdaniem dziennikarza jest to kiepskie usprawiedliwienie i kontrole były przeprowadzane w nieakceptowalny sposób. Sytuacja do tej pory nie została skomentowana przez przedstawicieli służb oraz władz piłkarskich.