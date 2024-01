Jedno słowo Glika i się zaczęło. "Lewandowski się obrazi" [WIDEO]

Kamil Glik jest jednym z najlepszych obrońców w historii polskiej piłki nożnej. Nie dość, że przez ostatnie lata godnie reprezentował nas w Europie, grając choćby w AS Monaco, to stanowił o sile naszej reprezentacji. Po zakończeniu MŚ w Katarze wydawało się, że wciąż będzie kluczowym graczem zespołu, ale okazało się inaczej. Niedługo później wrócił do Polski i podpisał kontrakt z Cracovią, dla której rozegrał jesienią łącznie osiem meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Kamil Glik nie wahał się ani chwili. "Lewandowski czy Mbappe?"

Cracovii od kilku dni przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w tureckim Belek. Nie tak dawno informowaliśmy, że podczas jednego z treningów doszło do nieszczęśliwego incydentu, wskutek którego Glik naruszył więzadła w kolanie i czeka go dłuższa przerwa w grze.

Mimo że reprezentant Polski nie może normalnie trenować, nie marnuje czasu. We wtorek wziął udział w tiktokowym quizie na profilu Goal.pl, podczas którego zadano mu szereg pytań m.in. o najlepszego piłkarza, przeciwko któremu grał oraz najlepszego, z którym dzielił szatnię. Po jego odpowiedziach nietrudno było wywnioskować, że nie pała sympatią do Roberta Lewandowskiego. Jedno pytanie wywołało nawet duże kontrowersje w sieci. "Lewandowski czy Mbappe?" - zapytała dziennikarka. 35-latek nie wahał się ani przez moment i wskazał na Francuza.

Bardzo szybko w komentarzach uruchomili się fani. "Już wiadomo, czemu niepowoływany", "Lewandowski jak to zobaczy, to się obrazi", "ale to było smutne, że wybrał Mbappe zamiast Lewego", "chociaż ma jaja powiedzieć, że Kylian jest lepszy, a nie, bo znajomy, to nie wypada" - czytamy.

To nie pierwszy raz, kiedy stosunki na linii Glik - Lewandowski wydają się nie najlepsze. Jakiś czas temu obrońca Cracovii wymownie zareagował na głośny wywiad napastnika dla Eleven Sports i Meczyki.pl. Najpierw wyraził niezadowolenie poprzez polubienie postu kibica w mediach społecznościowych, a następnie zabrał głos w tej sprawie. - Cóż, jak pokazują wyniki, pomysł z wywiadem nie wypalił do końca. (...) Widocznie metoda Roberta Lewandowskiego nie zadziałała. Tyle - powiedział dla TVP Sport.