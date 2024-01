Ronaldo wywołał oburzenie. Musiał przeprosić. Rozczarował cały kraj

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii, więc nie dziwi, że jego udział w meczach rozgrywanych w Azji przyciąga na stadiony mnóstwo kibiców. Jego popularność po transferze do Al-Nassr jest tak wielka, że ludzie są gotowi wtargnąć do hotelu, żeby zobaczyć Portugalczyka.

Ronaldo musi przepraszać przez kontuzję. Sparingi Al-Nassr odwołane

Podobną fascynację Ronaldo budzi w Chinach, gdzie Al-Nassr miało zagrać sparingi z Shanghai Shenhua oraz Zheijang Professional 24 i 28 stycznia. Chińczycy przygotowali kartoniadę w kształcie koszulek Portugalczyka oraz liczne banery, którymi mieli go przywitać. Problem w tym, że Ronaldo ma kłopoty z mięśniem. Gdy okazało się, że nie będzie mógł wystąpić w tych spotkaniach, to fani poczuli się oszukani.

Doszło do tego, że zarówno Ronaldo jak i klub musieli przeprosić chińskich fanów, a oba mecze zostały odwołane i przeniesione na inny termin.

- Przyjeżdżam do Chin od sezonu 2003/04. Czuję się tu jak w domu - drugim domu. Zawsze czułem się tu wyjątkowo. Jest mi przykro. Wiem, że wam też jest przykro, szczególnie ludziom, którzy kochają Cristiano, ale patrzmy pozytywnie. Nie anulowaliśmy meczu. Chcemy przenieść spotkanie na inny termin i tu wrócić. Wrócimy tu - zapowiedział Portugalczyk.

"Przyjechaliśmy do Shenzen mając ogromny szacunek do chińskich kibiców oraz w szczególności do fanów Ronaldo. Biorąc to pod uwagę oraz bliskie relacje pomiędzy Arabią Saudyjską, oraz Chinami, my, Al-Nassr jesteśmy gotowi dokończyć nasz obóz treningowy w Shenzen, czyli mieście, które nas ciepło przywitało i pokazało tyle miłości nam i naszemu kapitanowi. W dodatku osiągnęliśmy porozumienie z organizatorem i promotorem, żeby jak najszybciej zorganizować nowy mecz" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Messi kontra Ronaldo już za kilka dni? Sparing, na który wszyscy czekają

To oznacza, że najbliższe spotkanie Al-Nassr odbędzie się 1 lutego - tego dnia zespół Cristiano Ronaldo zagra sparing z Interem Miami, czyli drużyną Lionela Messiego. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że na ten mecz obaj piłkarze będą całkowicie zdrowi. Ostatni raz spotkali się na murawie 21 stycznia 2023 roku w starciu połączonych drużyn Al-Hilal i Al-Nassr przeciwko PSG. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4 dla PSG. Messi strzelił w nim bramkę otwierającą mecz, a Ronaldo - dla którego był to debiut w nowym klubie - zdobył dwa gole.