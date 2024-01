Media: Legia szykuje prawdziwy hit. Tego Polaka pozazdrości jej każdy

Legia Warszawa nie może być do końca zadowolona z zakończonej niedawno rundy jesiennej. Nie dość, że bardzo szybko, bo już w 1/8 finału, odpadła z Pucharu Polski po wyjazdowej porażce po dogrywce z Koroną Kielce, to zajmuje również odległe 5. miejsce w tabeli ekstraklasy. Władze klubu mogą być za to usatysfakcjonowane z występów w rozgrywkach LKE, ponieważ w połowie lutego drużyna powalczy o awans do 1/8 finału w starciu z Molde.

Władze Legii monitorują sytuację kapitana młodzieżówki. Hitowy transfer na horyzoncie

Nie ma zatem wątpliwości, że Legia potrzebuje wzmocnień, zwłaszcza że w ostatnim czasie odeszło kilku wartościowych zawodników m.in. Bartosz Slisz, Patryk Sokołowski czy Makana Baku (wypożyczenie do OFI Kreta). Jakiś czas temu informowaliśmy, że zainteresowała się Marcusem McGuanem z trzecioligowego Oxford United. To jednak wcale nie musi być koniec.

Portal Legia.Net przekazał we wtorek, że władze klubu wnikliwie monitorują sytuację kapitana reprezentacji Polski do lat 20 Cezarego Polaka. Uważają go za ciekawego zawodnika, choć na ten moment szanse na jego sprowadzenie są dość małe. Jeśli wciąż będzie robił takie postępy, to niewykluczone, że niebawem trafi do wicemistrza Polski.

Kapitan młodzieżówki (5 meczów, 1 gol w kadrze) występuje na co dzień w II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg na pozycji lewego obrońcy. Nieco inne plany mają za to na niego w Legii, ponieważ rozważają go jako "półstopera" w trójce środkowych obrońców. I choć jego obecny kontrakt wygasa dopiero z końcem czerwca przyszłego roku, to nie powinno stać na przeszkodzie transferu, jeśli zostanie podjęta konkretna decyzja o kupnie piłkarza.

20-latek rozegrał w tym sezonie w barwach Kotwicy łącznie 20 meczów, w których strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Po rundzie jesiennej jego drużyna okupuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 37 punktów, mając trzy punkty przewagi nad KKS-em Kalisz. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego i Polak zostanie w Kotwicy, to na wiosnę powinien być jej kluczową postacią, zwłaszcza że z klubem pożegnał się ostatnio dotychczasowy kapitan Jakub Rzeźniczak.