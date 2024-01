Jest decyzja ws. Dariusza Szpakowskiego w TVP. "Nie wiedziałem, co odpowiedzieć"

Dariusz Szpakowski wrócił do pracy w TVP. Po ponad roku przerwy ponownie będzie komentował mecze piłkarskie, ma także być doradcą dyrektora TVP Sport, Jakuba Kwiatkowskiego. Legendarny komentator nie ukrywa w najnowszym wywiadzie, że odczuwa tremę związaną z powrotem do pracy przed mikrofonem. W tym roku czekają go mecze reprezentacji Polski, mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie.

