Wielki transfer Sebastiana Szymańskiego. Jest kwota, są konkrety!

Sebastian Szymański niemal co tydzień zachwyca na tureckich boiskach i jest gwiazdą Fenerbahce. Nic więc dziwnego, że Polak znalazł się na celowniku najlepszych klubów na świecie. Najbardziej zdeterminowany z nich ma być Tottenham, którego skauci niedawno oglądali grę pomocnika na żywo. Teraz tureckie media są przekonane, że transfer Polaka do Anglii jest już przesądzony.

Sebastian Szymański bohaterem hitu transferowego. Turcy wieszczą odejście z Fenerbahce

Kilka dni po obserwacji Szymańskiego przez skautów Tottenhamu media poinformowały, że londyńczycy są w stanie zapłacić za transfer Polaka nawet 35 milionów euro. Orędownikiem takiego ruchu ma być trener klubu Ange Postecoglou, który naciska w tej sprawie na swoich szefów.

Teraz tureckie media są przekonane, że Szymański trafi do Londynu już w lecie i będzie próbował podbić Premier League. Bein Sports potwierdza, że w grę wchodzi 35 milionów euro, bo właśnie tyle oczekuje Fenerbahce. Mówi się także, że polski pomocnik spełnia oczekiwania Tottenhamu i dlatego też klub będzie chciał skusić go na wszelkie możliwe sposoby. Z pewnością chodzi m.in. o pensję, czy zapewnienia o miejsce w składzie.

Z kolei fotomac.com donosi, że "Tottenham bardzo poważnie podchodzi do transferu Szymańskiego, a Ange Postecoglou chce wymusić odpowiednie warunki transferu". Polak miałby znacznie zwiększyć różnorodność ofensywną klubu Premier League i dlatego też jest głównym celem australijskiego szkoleniowca. Portal zaznacza również, że gdyby transfer za 35 milionów doszedł do skutku, to byłby to największy zarobek na piłkarzu w historii Fenerbahce.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał 33 mecze, w których zdobył 12 goli i zanotował 14 asyst. Jest drugim najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem Fenerbahce. Kolejny mecz Polak rozegra już 24 stycznia. Jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z Istanbulem Basaksehir Krzysztofa Piątka.