To byłby transferowy rekord! Wielki klub chce gwiazdę Rakowa

O możliwym transferze Vladana Kovacevicia piszą tureckie media, powołując się na źródła z Bośni i Hercegowiny. Jeśli doszłoby do sprzedaży, to najprawdopodobniej latem.

Bramkarz Rakowa może odejść za miliony

Vladan Kovacević to zdecydowanie jedna z najważniejszych postaci w Rakowie Częstochowa. Miał ogromny wpływ na historyczny awans "Medalików" do Ligi Europy. Od dłuższego czasu był na radarze m.in. klubów z Włoch, ale Bośniak został w Częstochowie. Poważnie zainteresowana była także Benfica Lizbona, jednak także nie doszło do transferu.

Sprzedaż bośniackiego bramkarza wydaje się być nieunikniona, Europa postrzega go jako golkipera o wciąż dużym potencjale. W kwietniu skończy 26 lat.

Według najnowszych informacji poważnie zainteresowany Kovaceviciem jest Galatasaray Stambuł. Turecki gigant ma wpisanego bramkarza na swoją listę życzeń i będzie chciał się zgłosić po niego latem.

"Wiadomości transferowe z ostatniej chwili. Galatasaray, jedna z drużyn Super League, znalazła bramkarza, którego szukała. Zespół Żółto-Czerwonych dodał do listy transferowej Vladana Kovacevicia" - podał turecki portal ajansspor.com.

Zdaniem tureckich mediów kwota, jaką ma zaproponować Galatasaray Rakowowi, ma przekraczać pięć milionów euro, a to byłby rekord sprzedażowy klubu. Dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem z częstochowskiego klubu jest Kamil Piątkowski, który w 2021 r. przeszedł do Salzburga za właśnie pięć mln euro.

Raków wydaje się być przygotowany na odejście Kovacevicia. Jakiś czas temu zapewnił zastępstwo. 1 stycznia do mistrza Polski dołączył Muhamed Sahinović. 20-latek uważany jest za jeden z większych talentów bramkarskich na Bałkanach, to wychowanek FK Sarajevo. O miejsce w bramce wiosną będzie rywalizować jedynie z Kovaceviciem. Klub zrezygnował z Antonisa Tsiftsisa. Skrócił jego wypożyczenie z greckiego Asterasa Tripolis.

- Klub ma dość szeroki wachlarz pomysłów na przygotowywanie bramkarzy. Mamy dobre doświadczenia ze współpracy z klubem z Sarajewa. Mogę powiedzieć tyle, że nic nie jest jeszcze przesądzone i każdy wariant jest dobry. Jesteśmy przygotowani na wiele z nich, a ten transfer zwiększa nasze opcje - mówił niedawno o Sahinoviciu Piotr Obidziński w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Vladan Kovacević ma ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia Bośniaka na siedem milionów euro.